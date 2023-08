Muja, zřejmě nejstarší aligátor na světě, stále v Bělehradě hledá lásku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

🔥 Muja, the oldest living alligator in the world (85+ years old) pic.twitter.com/TuMTgBK9yY — Nature is Lit (@Nature_Is_Lit) November 25, 2020

Nikdo přesně neví, jak se to stalo, že aligátor jménem Muja přežil bombardování bělehradské zoo za druhé světové války i měsíce poté, kdy toto místo zůstalo opuštěné. Kristijan Ovari, biolog působící v zoologické zahradě, má k tomu svou vlastní teorii, píše internetový portál Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL).

"Domnívám se, že někteří ošetřovatelé do zoo přicházeli s potravou," říká Ovari o období války, které nepřežilo žádné velké zvíře kromě aligátora Muji a jednoho hrocha. "Vím, jací ošetřovatelé jsou. Když pracujete v zoo, máte ke zvířatům silnou citovou vazbu," říká. "I mně je teď do pláče," dodává.

Muja je považován za nejstaršího aligátora severoamerického na světě a zřejmě mu pomalu táhne na devadesátku. Archiv bělehradské zoo byl za druhé světové války zničen, takže není známo, kdy Muja přišel na svět. Ale existuje výstřižek z novin z 10. srpna 1937, ve kterém se píše o jeho příjezdu z Německa. Tehdy se předpokládalo, že mu jsou asi dva roky. V přírodě se aligátoři obvykle dožívají maximálně 50 let, takže je možné, že Muja je nejstarší aligátor, který kdy žil.

"Nepřestává mě fascinovat," přiznává Ovari. "Když přichází čas páření, začíná volat samice, a to i v tomto věku," říká. Aligátoři při vábení samic vydávají temné, tlumené zvuky, ačkoliv nemají hlasivky.

Podle fotografií z jugoslávského archivu Muja samici měl poté, co se zoologickou zahradu po válce podařilo opravit. Samice uhynula v 60. letech, údajně poté, co jeden chovatel omylem do jejich nádrže napustil horkou vodu.

Muja přežil druhou světovou válku i bombardování Bělehradu jednotkami NATO v roce 1999. Kvůli operaci v roce 2012 byl ale zmrzačen. V pravé přední noze se mu rozvinula gangréna. Na první operaci svého druhu v Srbsku se podíleli veterinární i lidští lékaři. Podle Ovariho by Muja bez tohoto zákroku uhynul.

Ošetřovatelé aligátora krmí jednou za týden, kdy spořádá celá kuřata, ryby a krysy. Mezitím se téměř nehýbe, jen občas chňape po hmyzu. Někteří návštěvníci si dělají legraci, že aligátor je vycpaný. Jeden srbský novinář zachytil rozhovor mezi holčičkou a jejím dědečkem, kteří se dívali do Mujova výběhu. Dívka se ptala, jestli plaz ještě žije.

"To nevím, miláčku. Na to samé jsem se ptal svého dědečka před 60 lety," odpověděl jí.

reklama