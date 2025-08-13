https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ridera-bohemia-podala-kvuli-hermanicke-halde-zalobu-na-diamo-podnik-ji-odmita
Ridera Bohemia podala kvůli heřmanické haldě žalobu na DIAMO, podnik ji odmítá

13.8.2025 19:12 | OSTRAVA (ČTK)
Foto | Petr Štefek / Wikimedia Commons
Foto | Petr Štefek / Wikimedia Commons
Společnost Ridera Bohemia podala kvůli heřmanické haldě žalobu na státní podnik Diamo. Žádá zaplacení několika milionů korun. Tyto náklady jí měly vzniknout za odvedenou práci v roce 2023. ČTK to řekla mluvčí společnosti Eva Kijonková. Státní podnik nárok ústy mluvčího Tomáše Indreie odmítá, s firmou vede několik sporů.
 
Ridera Bohemia budovala na haldě pro Diamo vzdušnou stěnu od roku 2014 do léta 2022. Podnik v prosinci 2023 sanaci přerušil. O měsíc později podal trestní oznámení na neznámého pachatele, protože podle něj je výplňový materiál oddělovací stěny hořlavý a neodpovídá požadavkům. Podle společnosti Ridera Bohemia je materiál certifikovaný a v pořádku. Policie se případu věnovala rok. Nakonec jej uzavřela s tím, že podle kriminalistů nejde o trestný čin.

Podle Kijonkové Ridera Bohemia nyní podala proti státnímu podniku Diamo žalobu na zaplacení nákladů, které vznikly z důvodu chaotických kroků. "Státní podnik Diamo v roce 2023 vyzval firmu Ridera Bohemia k vymístění části takzvané oddělovací vzdušné stěny (OVS). Ridera Bohemia práce zahájila na vlastní náklady. Po čtyřech dnech byly práce zastaveny a celý projekt ukončen. Náklady na tuto akci státní podnik do dnešního dne společnosti Ridera Bohemia nezaplatil," uvedla

Státní podnik Diamo nemá podle Indreie vůdči Rideře žádné finanční závazky. "Chápeme, že Ridera hraje o hodně. Čelí několika soudním sporům a hrozí jí vysoké postihy. Počkáme si na znění žaloby a necháme rozhodnout soudy," uvedl. Dodal, že sanace probíhá podle schválených postupů.

Firma Ridera má totiž výhrady i k aktuální situaci související se sanací prohořívající haldy. Státní podnik Diamo zrušil veřejnou soutěž na zpracovatele projektové dokumentace sanace heřmanické haldy v Ostravě, kde má vzniknout ochranný obal - takzvaný sarkofág proti dalšímu hoření. Projekt připraví podnik sám. Ridera argumentuje posudkem znalce Milana Geršla, který tvrdí, že stát za sarkofág utratí miliardy a toto řešení bude rizikové pro životní prostředí.

Posudek si nechala vypracovat firma cresco&finance, která se státem vlastnila pozemky u heřmanické haldy. Podle posudku budou jedy z haldy pronikat do řeky. Sarkofág má pokrýt asi 30 procent území haldy. Má ho tvořit cementopopílková směs. Podle znaleckého posudku takto vybudovaný sarkofág zamezí přístupu kyslíku a začne takzvané nedokonalé spalování, při němž budou vznikat karcinogenní polyaromatické uhlovodíky. Ty pak podle znalce v haldě mohou kondenzovat a skapávat dolů.

Monika Ličbinská, která pracovala pro Diamo na odborném, hydrogeologickém a geochemickém posouzení, naopak uvedla, že Geršlův posudek pracuje s nejhorší možnou variantou dalšího vývoje, která by ale při přijetí vhodných opatření neměla vůbec nastat. "Znalecký posudek nehodnotí reálné následky sanace odvalu Heřmanice. Nevychází z koncepce technického řešení sarkofágu. Jeho závěry jsou velmi hypotetické," uvedla.

Haldu neboli odval Heřmanice tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Má rozlohu asi 103,5 hektaru a objem uloženého materiálu se odhaduje na 30 milionů tun. Halda uvnitř desítky let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Její sanace, která začala před více než 20 lety, je pozastavena. Kvůli haldě vzniklo několik sporů. Diamo odval provozuje od roku 2002.

