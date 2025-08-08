Seznam Zprávy: Inspekce nepravomocně uložila pokutu Diamu kvůli haldě Heřmanice
Rozhodnutí o pokutě není pravomocné, Diamo se proti němu chce odvolat k ministerstvu životního prostředí. "Nesouhlasíme s tím, budeme se odvolávat," řekl webu mluvčí Diama Tomáš Indrei. "Pokud je pravdou, co tvrdí ČIŽP, byl státní podnik Diamo podveden společností Ridera Bohemia. Ta měla podle smlouvy dodat rekultivační zeminy na odval Heřmanice, což podle závěrů ČIŽP i našich se nestalo," doplnil mluvčí. Diamo podle něj podalo na firmu civilní žalobu a případnou škodu bude vymáhat.
Společnost Ridera Bohemia v minulosti odmítla, že by se protiprávního jednání dopustila. "Naše zapojení do činnosti na haldě probíhalo po několik let vždy v souladu s našimi smluvními závazky a pod dohledem a kontrolou jak zadavatele prací, tak veřejnoprávních orgánů," uvedl už dříve člen představenstva Roman Rohel.
Halda neboli odval Heřmanice má rozlohu asi 103,5 hektaru a objem uloženého materiálu se odhaduje na 30 milionů tun. Uvnitř desítky let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Kvůli haldě vzniklo několik sporů - se zhotovitelem, který tam dělal opatření proti šíření termické aktivity, i kvůli majetkovým poměrům. Diamo odval provozuje od roku 2002. Plán na pokračování sanace představil podnik loni v červnu.
