https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/seznam-zpravy-inspekce-nepravomocne-ulozila-pokutu-diamu-kvuli-halde-hermanice
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Seznam Zprávy: Inspekce nepravomocně uložila pokutu Diamu kvůli haldě Heřmanice

8.8.2025 19:48 | OSTRAVA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Petr Štefek / Wikimedia Commons
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila státnímu podniku Diamo pokutu 1,5 milionu korun za údajně nelegální ukládání odpadu na haldu Heřmanice v Ostravě. Rozhodnutí není pravomocné, Diamo se chce odvolat. Píše to server Seznam Zprávy. Haldu tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Její sanace se řeší už více než 20 let.
 
Nynější pokuta se podle serveru týkala 218 492 tun odpadu navezeného na haldu mezi dubnem 2020 a březnem 2024. Podnik odpad označoval za recyklovanou zeminu a část použil na rekultivaci severních svahů haldy. Báňský úřad ale na místě zjistil, že v navezeném materiálu byly velké kusy betonu nebo hornin. Kontroloři našli také betonové skruže. Materiál podle inspektorů také obsahoval nadměrné množství škodlivin. Diamo tak podle inspekce porušilo zákon o odpadech a spáchalo přestupek, píše server.

Rozhodnutí o pokutě není pravomocné, Diamo se proti němu chce odvolat k ministerstvu životního prostředí. "Nesouhlasíme s tím, budeme se odvolávat," řekl webu mluvčí Diama Tomáš Indrei. "Pokud je pravdou, co tvrdí ČIŽP, byl státní podnik Diamo podveden společností Ridera Bohemia. Ta měla podle smlouvy dodat rekultivační zeminy na odval Heřmanice, což podle závěrů ČIŽP i našich se nestalo," doplnil mluvčí. Diamo podle něj podalo na firmu civilní žalobu a případnou škodu bude vymáhat.

Společnost Ridera Bohemia v minulosti odmítla, že by se protiprávního jednání dopustila. "Naše zapojení do činnosti na haldě probíhalo po několik let vždy v souladu s našimi smluvními závazky a pod dohledem a kontrolou jak zadavatele prací, tak veřejnoprávních orgánů," uvedl už dříve člen představenstva Roman Rohel.

Halda neboli odval Heřmanice má rozlohu asi 103,5 hektaru a objem uloženého materiálu se odhaduje na 30 milionů tun. Uvnitř desítky let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Kvůli haldě vzniklo několik sporů - se zhotovitelem, který tam dělal opatření proti šíření termické aktivity, i kvůli majetkovým poměrům. Diamo odval provozuje od roku 2002. Plán na pokračování sanace představil podnik loni v červnu.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Halda Heřmanice Foto: Petr Štefek Wikimedia Commons Diamo připravuje sanaci Heřmanické haldy. Inspiraci hledá v zahraničí Heřmanice, Halda Foto: Petr Štefek Wikimedia Commons Státní podnik Diamo zrušil veřejnou soutěž na projekt sanace heřmanické haldy Starý prázdný sklad Foto: Depositphotos Moravskoslezské brownfieldy bude možné proměnit s využitím výhodných úvěrů

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Požár v západní Kanadě podle hasičů způsobil pták, který upustil svou kořist

Diskuse: 13

Intersucho: Česko je na přelomu prázdnin bez půdního sucha

Mury v Beskydech a Jeseníkách v září 2024: extrémní srážky spustily desítky proudů bahna a kamenů

Diskuse: 13

Martin Pýcha: Jak velká je závislost českých zemědělců na dotacích a co to pro nás do budoucna znamená?

Diskuse: 127

Matěj Pomahač: Co se děje s počasím? O klimaticky rozmarném létu

Diskuse: 39

Liberec chce postavit na skládce největší fotovoltaickou elektrárnu ve městě

Diskuse: 8

Ochránci přírody vykoupili část pozemků v lokalitě Smolenky u Radějova

Diskuse: 3
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist