Rokycany se třemi obcemi rozšíří podzemní zdroje vody z Brd

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Rokycany, Strašice, Mirošov a Kamenný Újezd příští rok rozšíří a opraví podzemní zdroje pitné vody, kterou získávají z Chráněné krajinné oblasti Brdy (CHKO). Dotaci na akci za 17 milionů korun chtějí získat z národního programu Zdroje vody, jehož peníze rozděluje Státní fond životního prostředí (SFŽP), řekl ČTK místostarosta Jan Šašek (ODS).

"Jde o projekt intenzifikace podzemních pramenišť Brdy," uvedla mluvčí radnice Tereza Maixnerová. Prioritní snahou čtyř měst a obcí, jež jsou členy Vodohospodářského sdružení Rokycanska, je zvýšit kapacitu podzemních zdrojů vody. Původní objekty na jímání a potrubní rozvody se budovaly kolem roku 1900. Vlivem počasí a dopadů sucha jejich vydatnost poklesla z původních 25 litrů na 12 litrů za sekundu, řekla Maixnerová.

Obce také přestaly odebírat vodu z velkých Padrťských rybníků v Brdech, a to kvůli dlouhodobě nepříznivé kvalitě a stavu. Z těchto důvodů i kvůli rozvoji obcí a měst je podle Maixnerové třeba kapacitu rozšířit. "S cílem zajistit dostatečné množství kvalitní pitné vody způsobem, který zajišťuje minimální vynaložené prostředky a zároveň je dlouhodobě udržitelným," uvedla mluvčí.

O dotace požádá každá ze čtyř obcí zvlášť. Rokycany investují 7,2 milionu korun, z toho po třech milionech chtějí získat ze SFŽP a od kraje a zbytek dá město ze svého. Na akci se bude také podle Šaška finančně podílet provozovatel vodovodů na Rokycansku.

Podle starosty Václava Kočího (Pro naše Rokycany) odebírají Rokycany a další tři obce hlavní objem vody z vodojemu ze Strašic, kam právě míří voda z Brd. Menší objem jde také z úpravny vody v Janově u Mirošova. V Brdech se rozšíří vrty a opraví drenáže, které vodu odvádějí do studen a z nich se vede do úpravny vody Strašice. "Podzemní voda je kvalitnější a nepotřebuje takové úpravy. A je zatím levnější o dvě korunu na kubíku," řekl. Povrchová voda míří do obcí ještě z Třítrubeckého potoka. Voda z Padrťských rybníků byla dražší, protože se musela upravovat kvůli přítomnosti řasy rosivky. "Zhoršuje se tam kvalita vody. Vliv má také, že jsou to chovné rybníky. Proto se více řeší podzemní voda, která je velmi kvalitní," řekl Šašek.

Na loukách v okolí Padrťských rybníků provedla CHKO v minulých dnech zásahy a vytvořila tůně, které zpomalí odtoky vody a udrží ji tam.

reklama