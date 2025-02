Policisté loni ve středočeské části Brd rozdali méně pokut za vjezd do CHKO

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Policisté loni ve středočeské části Brd rozdali méně pokut kvůli vjezdu do chráněné krajinné oblasti (CHKO). Uložili jich 159, předloni to bylo 413. Případů neoprávněného parkování bylo 100, což je obdobný počet jako předloni. Nejvíc pokut policisté udělili v říjnu v souvislosti s houbařskou sezonou. Někteří lidé nevědí, že i když u lesa není zákazová dopravní značka, nemohou podle zákona do lesa vjíždět ani v něm parkovat, uvedla Monika Schindlová z příbramské policie.Loni také hlídky zaznamenaly dva případy koupání v nádrži na pitnou vodu, kdy se jedná o porušení vodního zákona. "Co se týká táboření, loni nezaznamenali policisté žádný případ. Tábořit se zde totiž může pouze bez přístřešku a samozřejmě se tu nesmí rozdělávat oheň, hrozí zde velmi vysoké riziko vzniku požárů," dodala Schindlová.

Policisté loni zasahovali v Brdech již devátou sezonu, někdejší vojenský újezd se přeměnil na chráněnou krajinnou oblast počátkem roku 2016. Příbramští policisté kvůli tomu přibrali nové lidi a dostali speciální techniku - terénní vozidla, čtyřkolky a drony. Obvodní oddělení Příbram-venkov má na starosti středočeskou část Brd s rozlohou kolem 175 kilometrů čtverečních.

