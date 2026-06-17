https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/rozsahle-oblasti-koralovych-utesu-by-podle-vedcu-mohly-odolat-klimatickym-zmenam
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Rozsáhlé oblasti korálových útesů by podle vědců mohly odolat klimatickým změnám

17.6.2026 01:07 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Ilse Reijs and Jan-Noud Hutten / Flickr
Rozsáhlé oblasti korálových útesů po celém světě by mohly být vůči dopadům klimatických změn odolnější, než se dosud předpokládalo, informovala agentura AFP. Vyplývá to z nové studie, kterou na konferenci Náš oceán (Our Ocean) v keňské Mombase představily Společnost pro ochranu divoké přírody (WCS) a australská Macquarieská univerzita.
 
Výzkum identifikoval asi 166 000 kilometrů čtverečních korálových útesů, tedy zhruba třetinu jejich celkové rozlohy, a označil je za klimaticky odolné. Podle autorů tyto ekosystémy mají potenciál přežít i výrazné oteplování oceánů. Zjištění zpochybňuje dosavadní odhady Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC), podle nichž by při oteplení planety o 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální éře mohlo zaniknout 70 až 90 procent korálových útesů a při oteplení o dva stupně by jich mohlo zaniknout až 99 procent.

"Naše modely ukazují mnohem nadějnější budoucnost korálových útesů. Předpokládáme, že po celém světě existuje řada odolných útesů, které přetrvají i v dlouhodobém horizontu," uvedla ředitelka námořních programů WCS Stacy Jupiterová.

Autoři studie však upozorňují, že aktivní ochrany se v současnosti dostává pouze 28 procentům těchto odolných útesů. Podle výzkumníků jsou některé odolnější díky chladnějším mořským proudům, jiné se během vývoje přizpůsobily vyšším teplotám nebo se po epizodách bělení dokážou rychleji zotavit. Bělení korálů nastává při zvýšení teploty vody, kdy koráli vylučují řasy, s nimiž žijí v symbióze, a ztrácejí své zbarvení.

Studie navazuje na průkopnický výzkum z roku 2018, který identifikoval 50 odolných lokalit korálových útesů. Díky novým technologiím vznikla mapa s vyšším rozlišením než dříve, což umožnilo objevit trojnásobně více odolných lokalit. Více než polovina z nich se nachází v Austrálii, na Bahamách, na Kubě, v Indonésii a na Filipínách. Vedoucí autor studie Kyle Zawada z Macquarieské univerzity uvedl, že tyto útesy mohou fungovat jako živé zásobárny pro obnovu širších mořských ekosystémů.

Vědci zároveň upozorňují, že masové bělení korálů se v posledních letech stává téměř každoročním jevem a hlavní hrozbou pro ně nadále zůstává globální oteplování. "Snižování emisí uhlíku je stále nejdůležitější podmínkou, pokud chceme, aby korálové útesy existovaly i za sto let," uvedl korálový biolog Clint Oakley z Victoria University na Novém Zélandu.

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