Rozvoj okolí toku Ponávka a Zamilovaného hájku v Brně nastíní krajinářská soutěž

Kancelář architekta města Brna (KAM) organizuje krajinářskou soutěž týkající se rozvoje území kolem vodního toku Ponávka a Zamilovaného hájku. V termínu poslalo svůj návrh deset ateliérů. Porota z nich příští týden vybere pět do druhé fáze soutěže, kde bude nutné témata více rozpracovat, řekla mluvčí KAM Šárka Reichmannová. O proměnu lokality usilují městské části Královo Pole a Řečkovice a Mokrá Hora. Snahou je podpořit přírodní charakter a sportovně rekreační význam lokality a nabídnout atraktivní prostor pro trávení volného času.Lokalita se rozkládá na území dvou městských částí podél říčky Ponávky. Mísí se tam obytná, rekreační, průmyslová a přírodní oblast. K procházkám, sportu a trávení volného času je vyhledávaným místem Zamilovaný hájek. V jeho blízkosti jsou zahrádkářské osady. Na severní část území navazuje rozlehlý tovární komplex bývalé Lachemy. V jižní části v katastru Královo Pole je Myslínova ulice a k ní přilehlé ulice tvořené rodinnými domky. Lokalita má vesnický i komunitní charakter, je však zatížena hlukem z rychlostní silnice na Svitavy i železnice. Na pravém břehu Ponávky v Králově Poli se rozkládá rozlehlý areál Českých drah.

Starostka Králova Pole Andrea Pazderová (ODS) chce, aby v okolí Ponávky vznikl prostor pro každodenní život. "Proč nevyužít potenciálu potoka, který Královým Polem protéká po staletí, a nevybudovat v jeho okolí rekreační zónu vhodnou pro sport a odpočinek. Voda ve své přirozené podobě patří i do města. Pojďme dát okolí Ponávky řád a vybudujme zde něco atraktivního a užitečného pro všechny," uvedla v zadání k soutěži.

Navržená koncepce rozvoje by měla sloužit jako podklad pro podrobnější urbanistický, krajinářský a dopravní návrh řešení i s ohledem na širší vazby území. Měla by zároveň umožnit rozdělení prací do etap, aby revitalizace příliš nezatížila rozpočty městských částí. Návrh řešení vzejde v létě ze soutěžního workshopu.

