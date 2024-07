Rozvoj solárů zpomalil, nových fotovoltaik v pololetí meziročně výrazně ubylo

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Pujanak / Pujanak / Wikimedia Commons Fotovoltaické panely na střeše domu

Rozvoj solární energetiky v Česku zpomalil. V prvním pololetí letošního roku bylo zprovozněno 24 000 nových fotovoltaických elektráren, což bylo meziročně o 21 200 zařízení méně. Instalovaný výkon přesto meziročně klesl jen o 0,5 procenta na 484 megawattů (MW), postupně totiž roste průměrná velikost připojených elektráren.Příčinou poklesu jsou změny kolem dotační politiky a zlevnění energií, uvedli zástupci Solární asociace ČR. V současné době je v České republice připojeno přes 191 000 fotovoltaických elektráren s výkonem 3,94 GW.

Hlavní část nových zařízení tradičně tvořily domácí fotovoltaiky, které měly více než 90procentní podíl. Oproti předchozímu roku však instalace na střechách zejména rodinných domů výrazně přibrzdily. Firemní elektrárny měly na celkovém počtu připojených zařízení devítiprocentní podíl, na celkovém instalovaném výkonu už ale přes 53 procent. Právě ve firemních instalacích je podle asociace budoucnost oboru.

Solární obor tak v pololetí výrazně zpomalil. Podle výkonného ředitele asociace Jana Krčmáře jsou hlavními důvody tohoto trendu celkový pokles cen energií. "Pro domácnosti je hlavním argumentem pro instalaci fotovoltaiky vysoká cena elektřiny. Lidé ale bohužel zapomínají na to, že vlastní zdroj energie je investicí na desítky let a důležitou pojistkou proti budoucímu růstu cen,“ uvedl Krčmář.

"Další příčinou zpomalení rezidenčního sektoru je nejistota kolem dotací z Nové zelené úsporám z počátku roku. Program ale pokračuje dál, byť s pozměněnými podmínkami,“ dodal.

Téměř 85 procent nových zařízení bylo podle statistik nainstalováno s akumulací energie. Meziročně jde o pokles o šest procentních bodů. Výkon baterií pak klesl o 40 procent na 276 MW.

"Akumulaci u nás zatím stále využívají hlavně domácnosti, ale vidíme nárůst počtu úložišť již i ve firemním sektoru a u velkých projektů. Nicméně opravdový nástup větších komerčních baterií začne spíše až od příštího roku, kdy bychom se měli dočkat legislativní úpravy a realizace schválených projektů z Modernizačního fondu, Národního plánu obnovy či programu OP PIK. To by měly být stovky MWh,” řekl předseda představenstva Solární asociace a ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT Jan Fousek.

Do konce letošního roku asociace očekává, že Česko bude i přes současný pokles zájmu tzv. gigawattovým solárním trhem. Instalovaný výkon by se tak podle odhadů asociace měl opět pohybovat kolem jednoho gigawattu. Potenciál asociace vidí například v připravovaném spuštění komunitní energetiky. Podle Krčmáře by zájem o ni měly mít hlavně obce a města.

