Sanační práce kvůli nehodě cisteren uzavřely vyhledávaný úsek cyklostezky Bečva

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Nehoda cisteren s toxickým benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku a sanační práce kvůli kontaminaci půdy a podzemních vod dočasně uzavřely nejen dopravu na trati, ale i úsek vyhledávané cyklostezky Bečva od nádraží v Hustopečích nad Bečvou směrem k Choryni. Informují o tom správci stezky na svých stránkách . Místo je objízdné kolem Lesního rybníka přes městys Hustopeče nad Bečvou, cyklisté však musejí překonat hlavní silnici vedoucí na Valašské Meziříčí."Opatření jsou nezbytná z důvodu probíhajících sanačních prací a snahy minimalizovat riziko kontaminace. Žádáme cyklisty a návštěvníky, aby respektovali uzavírky a sledovali aktuální informace o průjezdnosti na oficiálních stránkách Cyklostezky Bečva," stojí na stránce cyklostezky. Cyklostezka z Choryně na Vsetínsku k Hustopečím nad Bečvou lemuje úsek železniční trati, kde na konci února vykolejilo a vzápětí vzplanulo 15 ze 17 cisteren převážejících přes tisíc tun toxického benzenu, zhruba na kilometrovém úseku. Prochází přitom nejvíce ohroženým místem mezi tratí a jezerem č. 6, na která se kvůli kontaminaci benzenu soustředí největší část sanačních opatření. Stezku nyní navíc využívá i technika pro přístup k zasaženým místům. Jedním ze sanačních opatření je vyhloubení 28 sanačních jam, z nichž odborníci čerpají toxický benzen, který zasáhl podzemní vody. Některé jdou do hloubky až čtyř metrů. V plánu je také instalace takzvaných larsenových stěn, které mají zamezit mísení vod z jezera, od jehož nejbližšího břehu je cyklostezka vzdálena 50 metrů, a kontaminovaných podzemních vod. Kritický úsek, který je ohraničená páskami, objedou cyklisté přes centrum Hustopečí nad Bečvou, zpět na trasu vedoucí na Skaličku, Ústí a dál na Hranice se dostanou poté přes železniční přejezd z druhé strany. Cyklostezka Bečva vede od pramenů Rožnovské a Vsetínské Bečvy až po soutok s Moravou. Měří přibližně 160 kilometrů. V Olomouckém kraji vede přes tři velká města a to Hranice, Lipník nad Bečvou a Přerov, který protíná ke konci své trasy. Trasa cyklostezky Bečva vede po stezkách pro cyklisty, místních komunikacích a v omezené míře i silnicích III. a II. třídy. Každoročně přibývají nové úseky. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



