https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sebestyan-budu-spolupracovat-se-vsemi-nevladnimi-zemedelskymi-organizacemi
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Šebestyán: Budu spolupracovat se všemi nevládními zemědělskými organizacemi

14.1.2026 18:11 | PRAHA (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) bude spolupracovat se všemi nevládními zemědělskými organizacemi. Výhrady Asociace soukromého zemědělství (ASZ) vůči tomu, že se stal ministrem, podle něj nejsou založeny na rozumných argumentech. Vnímá je spíš jako snahu zemědělskou komunitu rozdělit. Šebestyán to řekl v rozhovoru s ČTK. Asociace, která zastupuje rodinné farmy, Šebestyána dříve kritizovala za jeho vazby na největší zemědělské koncerny. Šebestyán zopakoval, že bude podporovat všechny právní formy i velikosti zemědělských podniků.
 
"Těžko si lze představit větší popření oprávněných zájmů zemědělců než aktivní nominaci Martina Šebestyána do role představitele resortu zemědělství," uvedl dříve předseda ASZ Jaroslav Šebek. Šebestyána označil za přiznaného lobbistu za zájmy zhruba dvacítky zemědělských a potravinářských gigantů v ČR. Narážel tím na jeho působení v Iniciativě zemědělských a potravinářských podniků, kterou založili majitelé velkých zemědělských firem.

"Vnímám samozřejmě tu pozici ASZ, ale nemyslím si, že je založená na nějakých rozumných argumentech," uvedl Šebestyán. "Na druhou stranu ASZ není jediná nevládní organizace, která zastupuje soukromé zemědělce, rodinné farmy," řekl. Myslí si, že má podporu většiny zemědělského sektoru. S vedením ASZ se zatím nesešel, předpokládá ale, že se tak stane. Dalšími velkými nevládními zemědělskými organizacemi jsou Agrární komora a Zemědělský svaz. Ty naopak nominaci Šebestyána do funkce ministra podpořily.

Spolupráce se stranou SPD, za níž je ve vládě odborníkem, funguje podle něj standardně. "Očekávám, že kolega Oldřich Černý ještě prohloubí tu spolupráci s poslaneckým klubem SPD jako náměstek," řekl. Dodal, že nebyl přímo u jednání o programovém prohlášení vlády. "Já jsem samozřejmě byl o tom průběhu té přípravy toho programového prohlášení informován, ale u těch jednání, kdy se programové prohlášení tvořilo, jsem nebyl přítomen," řekl.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Sójové pole u Cordoby v Argentině Foto: Pedro Reyna Flickr Producenti potravin: Dohoda se státy Mercosur ohrožuje konkurenceschopnost v EU České bankovky Foto: Depositphotos Šebestyán: Rozpočet ministerstva zemědělství je potřeba navýšit alespoň o osm miliard korun Trh Foto: Tolga Ahmetler Unsplash Šebestyán: Zájmem všech by mělo být, aby na trhu bylo co nejvíc českých potravin

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist