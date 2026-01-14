Šebestyán: Budu spolupracovat se všemi nevládními zemědělskými organizacemi
"Vnímám samozřejmě tu pozici ASZ, ale nemyslím si, že je založená na nějakých rozumných argumentech," uvedl Šebestyán. "Na druhou stranu ASZ není jediná nevládní organizace, která zastupuje soukromé zemědělce, rodinné farmy," řekl. Myslí si, že má podporu většiny zemědělského sektoru. S vedením ASZ se zatím nesešel, předpokládá ale, že se tak stane. Dalšími velkými nevládními zemědělskými organizacemi jsou Agrární komora a Zemědělský svaz. Ty naopak nominaci Šebestyána do funkce ministra podpořily.
Spolupráce se stranou SPD, za níž je ve vládě odborníkem, funguje podle něj standardně. "Očekávám, že kolega Oldřich Černý ještě prohloubí tu spolupráci s poslaneckým klubem SPD jako náměstek," řekl. Dodal, že nebyl přímo u jednání o programovém prohlášení vlády. "Já jsem samozřejmě byl o tom průběhu té přípravy toho programového prohlášení informován, ale u těch jednání, kdy se programové prohlášení tvořilo, jsem nebyl přítomen," řekl.
