https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sebestyan-chysta-dalsi-zmeny-na-ministerstvu-zemedelstvi.pocet-uredniku-chce-snizit-az-o-10-procent
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Šebestyán chystá další změny na ministerstvu zemědělství. Počet úředníků chce snížit až o 10 procent

11.1.2026 08:06 | PRAHA (ČTK)
Ministerstvo zemědělství v Praze.
Ministerstvo zemědělství v Praze.
Licence | GNU Free Documentation License (Svobodná licence GNU pro dokumenty)
Foto | Aktron / Wikimedia Commons
Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) plánuje v letošním roce další organizační změny na úřadě i v jemu podřízených institucích. V prvním čtvrtletí chce třeba snížit počet úředníků ministerstva o pět až deset procent. Šebestyán to řekl v rozhovoru ČTK. Změny ve vedení Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) ani Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), které zemědělcům rozdělují podporu, zatím nechystá. Vůči vedení těchto organizací má ale výhrady.
 
Ke konci loňského roku, kdy Šebestyán do funkce nastoupil, bylo na ministerstvu zemědělství (MZe) 669 schválených míst, řekl ČTK mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. "Začali jsme tím, že jsme zeštíhlili aparát, který je podřízený přímo mně, ať se to týká tady odboru ředitele kanceláře, bezpečnosti a tak dále. V druhém kroku zeštihlujeme a budeme zeštihlovat ten aparát v rámci jednotlivých sekcí MZe a následně se zaměříme s kolegy na optimalizaci podřízených organizací," uvedl Šebestyán. Plánuje také sloučit některé úřady, blíže ale změny komentovat nechtěl. Nejdříve je chce oznámit dotčeným lidem, doplnil.

S vedením SZIF a PGRLF Šebestyán není zcela spokojený, řekl. "Rozhodně si ale nemyslím, že, co se týče teď začátku mého působení, prvního, druhého kvartálu, bych do toho nějakým zásadním způsobem chtěl šahat. Seznamuju se s tím, uvidím, jak to bude fungovat. Kolegové dostali úkoly, jak mají pracovat, jak si tu činnost představuji," uvedl ministr. Výhrady se podle něj týkají třeba množství papírování, které musí zemědělci vyřídit při žádosti o podporu. Ředitelem SZIF je od prosince 2022 Petr Dlouhý, předsedou představenstva PGRLF od června 2022 Josef Kučera.

SZIF i PGRLF pozastavily kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) vyplácení dotací firmám z holdingu Agrofert. Mluvčí SZIF Eva Češpiva v pátek ČTK řekla, že vyplácení fond dosud neobnovil. "Fond dosud nemá k dispozici jednoznačné a právně relevantní doložení vypořádání střetu zájmů předsedy vlády Ing. Andreje Babiše," uvedla Češpiva.

Babiš loni 22. prosince oznámil, že do 8. ledna nevratně vloží holding Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust, na který nebude mít žádný vliv. Majetek má připadnout Babišovým dětem až po jeho smrti. Šebestyán zároveň čelí kritice, že jako šéf SZIF při vyplácení dotací Babišovu holdingu v minulosti stranil.

SZIF za působení předchozího ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) začal po Agrofertu vymáhat dotace, které fond dříve vyplatil i přes Babišův střet zájmů. Šebestyán po uvedení do funkce ministra uvedl, že bude po SZIF požadovat, aby se choval v souladu s právními předpisy.

Šebestyán dosud oznámil dva nové náměstky na MZe, a sice Jaroslavu Špalkovou, která zastoupí stranu Motoristé sobě, a Oldřicha Černého za SPD. Kdo bude třetím náměstkem za ANO, teď Šebestyán neví, věc je podle něj stále v řešení.

Bílý už dříve informoval o tom, že pod Šebestyánem na MZe zanikne odbor bezpečnostní politiky a krizového řízení, agendou se ve stejném rozsahu budou zabývat jiná oddělení. Výborný k tomu na síti X napsal, že zrušení odboru považuje za nepochopitelný a nebezpečný krok vzhledem k tomu, že ministerstvo spravuje kritickou vodohospodářskou infrastrukturu, zajišťuje hmotné rezervy a v případě povodní zajišťuje krizové řízení.

tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
