Šebestyán chystá další změny na ministerstvu zemědělství. Počet úředníků chce snížit až o 10 procent
S vedením SZIF a PGRLF Šebestyán není zcela spokojený, řekl. "Rozhodně si ale nemyslím, že, co se týče teď začátku mého působení, prvního, druhého kvartálu, bych do toho nějakým zásadním způsobem chtěl šahat. Seznamuju se s tím, uvidím, jak to bude fungovat. Kolegové dostali úkoly, jak mají pracovat, jak si tu činnost představuji," uvedl ministr. Výhrady se podle něj týkají třeba množství papírování, které musí zemědělci vyřídit při žádosti o podporu. Ředitelem SZIF je od prosince 2022 Petr Dlouhý, předsedou představenstva PGRLF od června 2022 Josef Kučera.
SZIF i PGRLF pozastavily kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) vyplácení dotací firmám z holdingu Agrofert. Mluvčí SZIF Eva Češpiva v pátek ČTK řekla, že vyplácení fond dosud neobnovil. "Fond dosud nemá k dispozici jednoznačné a právně relevantní doložení vypořádání střetu zájmů předsedy vlády Ing. Andreje Babiše," uvedla Češpiva.
Babiš loni 22. prosince oznámil, že do 8. ledna nevratně vloží holding Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust, na který nebude mít žádný vliv. Majetek má připadnout Babišovým dětem až po jeho smrti. Šebestyán zároveň čelí kritice, že jako šéf SZIF při vyplácení dotací Babišovu holdingu v minulosti stranil.
SZIF za působení předchozího ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) začal po Agrofertu vymáhat dotace, které fond dříve vyplatil i přes Babišův střet zájmů. Šebestyán po uvedení do funkce ministra uvedl, že bude po SZIF požadovat, aby se choval v souladu s právními předpisy.
Šebestyán dosud oznámil dva nové náměstky na MZe, a sice Jaroslavu Špalkovou, která zastoupí stranu Motoristé sobě, a Oldřicha Černého za SPD. Kdo bude třetím náměstkem za ANO, teď Šebestyán neví, věc je podle něj stále v řešení.
Bílý už dříve informoval o tom, že pod Šebestyánem na MZe zanikne odbor bezpečnostní politiky a krizového řízení, agendou se ve stejném rozsahu budou zabývat jiná oddělení. Výborný k tomu na síti X napsal, že zrušení odboru považuje za nepochopitelný a nebezpečný krok vzhledem k tomu, že ministerstvo spravuje kritickou vodohospodářskou infrastrukturu, zajišťuje hmotné rezervy a v případě povodní zajišťuje krizové řízení.
reklama