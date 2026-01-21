https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sebestyan-navrhl-vlade-aby-se-vodni-infrastruktura-pocitala-do-obrannych-vydaju
Šebestyán navrhl vládě, aby se vodní infrastruktura počítala do obranných výdajů

21.1.2026 01:38 | PRAHA (ČTK)
Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) navrhl vládě, aby se výdaje na vodohospodářskou infrastrukturu počítaly do obranných výdajů. Šebestyán to řekl včera na setkání s novináři. Zda bude možné tento krok udělat, musí podle něj ještě posoudit Severoatlantická aliance (NATO).
 
"Myslím si, že tak, jako je to u dopravních staveb, bychom teoreticky mohli uspět," uvedl Šebestyán. "Já bych o to hodně stál a myslím si, že by to i z pohledu rozpočtových položek mohlo resortu pomoct," doplnil.

Vodohospodářská infrastruktura je podle Šebestyána v Česku podfinancovaná. "Nestačí jen drobná opatření na zadržení vody v krajině, musíme budovat i velká strategická vodní díla. Chci, aby se jejich příprava zrychlila a byl na ně dostatek peněz," uvedl ministr. Úřad podle něj plánuje i velké investice do propojování vodárenských soustav.

Česko loni vydalo na obranu 171,1 miliardy korun. Výdaje představují 2,02 procenta hrubého domácího produktu (HDP), takže země splnila zákonnou povinnost obranných výdajů ve výši nejméně dvou procent HDP, oznámila na začátku ledna ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Ke konci loňského prosince premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že z ministerstva obrany směřovalo v roce 2025 na výdaje na obranu 156,5 miliardy korun. Dalších 15,6 miliardy korun mělo být do obranných výdajů započteno z ostatních kapitol rozpočtu, mimo jiné z ministerstev zahraničí, vnitra nebo dopravy.

Členské státy NATO loni na červnovém summitu v Haagu podpořily závazek dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta na související nevojenské investice. Babiš v minulosti uvedl, že nové cíle nejsou realistické.

Všechny komentáře (1)
ss

smějící se bestie

21.1.2026 06:59
Rozumná řeč !
