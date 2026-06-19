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Šebestyán: V Česku by měly vzniknout další nádrže, nynější nebudou stačit

19.6.2026 16:46 | HULICE (ČTK)
Diskuse: 7
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Zdroj | Depositphotos
V Česku by podle ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD) měly vzniknout další vodárenské nádrže, nynější kapacity v budoucnu nebudou stačit. Nejblíž výstavbě jsou Nové Heřminovy na Bruntálsku, Vlachovice na Zlínsku a Kryry na Lounsku.
 
Jde o prioritní oblasti z celkem dvou desítek míst, která má stát vybrána pro stavbu přehrad. Jako první by v roce 2033 mohla být dokončena nádrž Nové Heřminovy, čtyři nebo pět let poté by následovaly Vlachovice a kolem roku 2040 Kryry, řekl Šebestytán novinářům při dnešní návštěvě vodárenské nádrže Švihov.

Poukázal na to, že po roce 1989 v Česku nevznikla žádná vodní nádrž. Podle něj jde o oblast, která byla dlouho opomíjená. Za důležité pokládá, aby se na projekty podařilo zajistit peníze. "Snažíme se o to, aby to byla kombinace národních zdrojů a evropských prostředků," uvedl ministr.

Odborníci podle něj upozorňují na skutečnost, že se sice nemění úhrny srážek, ale prodlužuje se vegetační období. "Takže máme vyšší výpar a krajina, jak nám funguje déle, spotřebovává víc vody," řekl Šebestyán. Zlom by měl podle něj přijít zhruba za 20 let, kdy podle něj kapacita nynějších vodárenských nádrží začne být nedostatečná.

Vodárenské nádrže jsou důležité i pro snížení rizika povodní. Například stavba přehrady v Nových Heřminovech má zajistit protipovodňovou ochranu na horním toku řeky Opavy, kde opakované povodně v minulosti způsobily rozsáhlé škody na majetku i infrastruktuře.

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Všechny komentáře (7)
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JP

Jaroslav Pokorný

19.6.2026 17:09
Z doby socialismu pamatuji, že bylo vybráno asi 200 míst, kde by plánovitě mohly vzniknou nové různě velké nádrže. A většinou tam byly vyhlášeny i stavebné uzávěry. Ale znáte to - co po komunistech, to vše špatné.
Teď už máme ale jiné přírodní podmínky - zvyšující se sucho a nárazové přívalové deště. Předně je tedy nutnost ty vody zachytit - k tomu ty nádrže - ale také (hlavně?) upravit terén, aby se co nejvíce vody vsáklo. A kde to bude účelné, zrušit staré drenáže - i když - kolik z nich je ještě funkčních?
Problém s velkými nádržemi - N. Heřminovy - vidím i jiný. U stavby za moc milionů se vyžaduje i stabilní zisk, třebas výrobou elektřiny. Ale k tomu musí být nádrž skoro plná. Na zachycení povodňové vlny je určeno jen několik % objemu. Konkrétně u Nových Mlýnů, kam jsem jezdil služebně na jednání, jen 5%. Spodní zdrž měla sloužit k závlahám, ale nikdo neuvažoval nad tím, že by se "vycucla" třebas až na 50%. Vždyť na ní byla i elektrárna.
A tak je tomu všude. Nikde se neplánuje, že by se zachytila jarní, příp. i letní přívalová voda a ta že by se postupně spotřebovala až do sucha. To by bylo křiku od kdekterého zainteresovasného "odborníka". Ekonoma, vodohospodáře, ochránce ŽP, hygieny, hasičů, "rozhořčených občanů", nepochybně by i milovaný pan president utrousil slovo.
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ss

smějící se bestie

19.6.2026 17:16 Reaguje na Jaroslav Pokorný
1*
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rl

rýpal lesní

19.6.2026 18:13 Reaguje na Jaroslav Pokorný
Lidovci a ODS později redukovali na 60. Ale že jsou na Povodích pevně zahryzlí, o tom to je :-D
Mušov má svoje "specifika", však jistě víte. Ne vše se zdůvodňuje tím, jak to je.
<rl>
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ss

smějící se bestie

19.6.2026 17:18
Každý další ha vodní plochy bude vítán, nyní jí chybí zhruba 60tisíc ha, proti době před 100 až 150roky.
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rl

rýpal lesní

19.6.2026 18:08
Když jsem tím před mnoha lety argumentoval, tak mne málem ukamenovali a dali do klatby. <br>
Ovšem je potřeba říci i B.
Že je nutné zlepšit hospodaření v povodích, a snížit odtokový koeficient a vodu udržet i v podzemí.
<rl>
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RV

Richard Vacek

19.6.2026 18:17
Než nechat vodu odtéct, je lepší ji zadržet a využít třeba k závlaze. I zavlažovaných pozemků máme jen třetinu oproti komunistické minulosti. Zavlažujeme podstatně menší část než třeba i taková rozvojová Indie.
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ss

smějící se bestie

19.6.2026 18:35 Reaguje na Richard Vacek
1*
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