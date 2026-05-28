Sečení rostlin na jezeře v Karviné zlepší kvalitu vody i rekreaci
Město stav vodní plochy sleduje průběžně a sečení přizpůsobuje aktuální situaci. Letos začaly rostliny kvůli chladnějšímu jarnímu počasí růst později. "Vodní plochu jsme monitorovali už od začátku sezony, abychom zásah načasovali do období intenzivního růstu rostlin. Práce budou probíhat několik dnů a využijeme při nich speciální techniku určenou přímo pro údržbu vodních ploch," řekla vedoucí Odboru komunálních služeb Jana Maierová.
K práci na jezeře se využívá specializovaný sací bagr, který dokáže kosit vodní rostliny až do hloubky tří metrů pod hladinou. Pracovníci rostliny vytáhnou z vody, naloží a odvezou k likvidaci. Sečení bude postupné a práce by měly trvat maximálně týden. Během likvidace rostlin nebude možné půjčování loděk.
"Jsme si vědomi toho, že jde o přirozenou součást vodního prostředí, protože rdest se na jezeře pravidelně objevuje každé jaro. Zároveň ale chceme, aby si obyvatelé Karviné i návštěvníci mohli jezero bez omezení užít. Proto pravidelné květnové sečení pomůže předcházet problémům s provozem půjčovny loděk i rekreačním využitím celé vodní plochy," uvedl primátor Jan Wolf (nestr.).
