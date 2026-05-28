Sečení rostlin na jezeře v Karviné zlepší kvalitu vody i rekreaci

28.5.2026 11:40 | KARVINÁ (ČTK)
Karviná zahájila pravidelné sečení vodních rostlin na jezeře Loděnice v parku Boženy Němcové. Zásah, který by měl trvat nejdéle týden, má zlepšit kvalitu vody a také zajistit bezproblémové rekreační využití jezera, zejména provoz půjčovny loděk. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Monika Danková.
 
"Na hladině i pod hladinou jezera se totiž každoročně na jaře objevuje vodní rostlina rdest kadeřavý, která je běžnou součástí rybníků, nádrží i rekreačních vodních ploch. Přerostlá vegetace však omezuje pohyb loděk a komplikuje návštěvníkům využívání jezera," uvedla Danková.

Město stav vodní plochy sleduje průběžně a sečení přizpůsobuje aktuální situaci. Letos začaly rostliny kvůli chladnějšímu jarnímu počasí růst později. "Vodní plochu jsme monitorovali už od začátku sezony, abychom zásah načasovali do období intenzivního růstu rostlin. Práce budou probíhat několik dnů a využijeme při nich speciální techniku určenou přímo pro údržbu vodních ploch," řekla vedoucí Odboru komunálních služeb Jana Maierová.

K práci na jezeře se využívá specializovaný sací bagr, který dokáže kosit vodní rostliny až do hloubky tří metrů pod hladinou. Pracovníci rostliny vytáhnou z vody, naloží a odvezou k likvidaci. Sečení bude postupné a práce by měly trvat maximálně týden. Během likvidace rostlin nebude možné půjčování loděk.

"Jsme si vědomi toho, že jde o přirozenou součást vodního prostředí, protože rdest se na jezeře pravidelně objevuje každé jaro. Zároveň ale chceme, aby si obyvatelé Karviné i návštěvníci mohli jezero bez omezení užít. Proto pravidelné květnové sečení pomůže předcházet problémům s provozem půjčovny loděk i rekreačním využitím celé vodní plochy," uvedl primátor Jan Wolf (nestr.).

