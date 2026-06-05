Šéf správy slovenských jeskyň odstoupil, dříve dle tisku ohrozil speleology z ČR
5.6.2026 20:01 | BRATISLAVA (ČTK)
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Foto | Michael Sartakov / Wikimeda Commons
Denník N dříve napsal, že Šmída v roce 2013 vzal dvěma českým speleologům batohy s oblečením, jídlem, doklady či platebními kartami. Později přiznal, že je ukryl v Jeskyni měsíčního stínu ve Vysokých Tatrách, kterou uvedená dvojice mapovala a z podzemí nevycházela tři dny. Svůj čin Šmída zdůvodnil tím, že nedal souhlas k návštěvě uvedené jeskyně, na jejímž objevení se sám podílel. List tehdy také uvedl, že proti Šmídovi je vedeno devět exekučních řízení.
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