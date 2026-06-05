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Šéf správy slovenských jeskyň odstoupil, dříve dle tisku ohrozil speleology z ČR

5.6.2026 20:01 | BRATISLAVA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Michael Sartakov / Wikimeda Commons
Ředitel státní správy jeskyň na Slovensku (SSJ) Branislav Šmída po zhruba měsíci v této funkci rezignoval. S odvoláním na vyjádření Státní ochrany přírody (SOP), do které SSJ patří, o tom informovala slovenská média. List Denník N po nástupu Šmídy do čela SSJ napsal, že v roce 2014 ho ze svých řad vyloučila Slovenská speleologická společnost hlavně z důvodu, že vědomě ohrozil životy dvou českých jeskyňářů.
 
"Navzdory svému přesvědčení o správnosti a odbornosti vykonávané práce se rozhodl upřednostnit zájmy instituce a ochrany jejího jména," napsala SOP k odstoupení šéfa správy jeskyň. Dodala, že Šmída zohlednil i sérii "medializovaných útoků a veřejných kontroverzí, které v posledním období provázely jeho působení".

Denník N dříve napsal, že Šmída v roce 2013 vzal dvěma českým speleologům batohy s oblečením, jídlem, doklady či platebními kartami. Později přiznal, že je ukryl v Jeskyni měsíčního stínu ve Vysokých Tatrách, kterou uvedená dvojice mapovala a z podzemí nevycházela tři dny. Svůj čin Šmída zdůvodnil tím, že nedal souhlas k návštěvě uvedené jeskyně, na jejímž objevení se sám podílel. List tehdy také uvedl, že proti Šmídovi je vedeno devět exekučních řízení.

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