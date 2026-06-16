Znečištěné ovzduší podle studie zkracuje na Slovensku život lidí o více než rok
16.6.2026 20:21 | BRATISLAVA (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Experti analyzovali přes 935 000 úmrtí za 17 let a analyzovali je s údaji o žijící populaci a o znečištění ovzduší prachovými částicemi. Mezi oblasti nejvíce zasažené vyšší koncentrací znečišťujících látek v ovzduší patří jih středního a východního Slovenska, ale také některé oblasti na severu země.
Zlepšení kvality ovzduší by podle studie mohlo znamenat významné zdravotní přínosy. Opatření, jako například modernizace systému vytápění domácností, podpora kvalitního paliva a snižování emisí z lokálních zdrojů mohou mít srovnatelný vliv s jinými klíčovými faktory ohledně zdraví obyvatelstva, jako jsou vzdělání a dostupnost zdravotní péče.
Adrian Bobok
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk