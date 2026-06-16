https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/znecistene-ovzdusi-podle-studie-zkracuje-na-slovensku-zivot-lidi-o-vice-nez-rok
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Znečištěné ovzduší podle studie zkracuje na Slovensku život lidí o více než rok

16.6.2026 20:21 | BRATISLAVA (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Zdroj | Depositphotos
Znečistěné ovzduší zkracuje život obyvatel Slovenska v průměru o více než jeden rok. V nejzasaženějších oblastech je rozdíl ještě výraznější, lidský život tam ve srovnání s nejčistšími regiony bývá kratší o více než dva roky. Vyplývá to z první podobné studie slovenských expertů. Její výsledky zveřejnilo slovenské ministerstvo zdravotnictví.
 
"Výrazné dopady znečištění se projevují nejen ve velkých městech či v průmyslových regionech. Problém je často ještě výraznější v menších obcích, kde je rozšířené topení tuhými palivy, zejména dřevem. Riziko se dál zvyšuje při spalování nekvalitního nebo nedostatečně vysušeného dřeva," uvedl analytik Institutu environmentální politiky Jakub Linda.

Experti analyzovali přes 935 000 úmrtí za 17 let a analyzovali je s údaji o žijící populaci a o znečištění ovzduší prachovými částicemi. Mezi oblasti nejvíce zasažené vyšší koncentrací znečišťujících látek v ovzduší patří jih středního a východního Slovenska, ale také některé oblasti na severu země.

Zlepšení kvality ovzduší by podle studie mohlo znamenat významné zdravotní přínosy. Opatření, jako například modernizace systému vytápění domácností, podpora kvalitního paliva a snižování emisí z lokálních zdrojů mohou mít srovnatelný vliv s jinými klíčovými faktory ohledně zdraví obyvatelstva, jako jsou vzdělání a dostupnost zdravotní péče.

Adrian Bobok

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