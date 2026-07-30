Senát: Nynější zákon umožňuje střet zájmů při posuzování ekologických vlivů
Zákon o ochraně ovzduší by měl podle horní komory zajistit, aby o výběru autorizovaných osob, které budou měřit emise, nerozhodoval znečišťovatel. Správní úřad by měl v případě pochyb o použité metodice získat pravomoc vyžádat si nezávislý přezkum rozptylové studie, právní úprava by navíc měla umožnit oponenturu těchto studií s právem uplatnění námitek. Ze zákona by také měly podle Senátu vypadnout automatické výjimky pro starší zdroje znečištění.
Záměr obnovit provoz spalovny v Rybitví vzbuzuje dlouhodobě kontroverze především kvůli obavám místních obyvatel z negativních dopadů na životní prostředí a zdraví. Současný vlastník, společnost AVE CZ, se snaží získat povolení na modernizaci od roku 2006. Spalovna má zpracovávat až 20 000 tun nebezpečného odpadu ročně. Proti tomu se ale staví okolní obce a řada občanských iniciativ, mimo jiné změnou územního plánu.
Projednáním závěrů veřejného slyšení současná schůze Senátu skončila. Na příští schůzi se senátoři sejdou ve středu 19. srpna.
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