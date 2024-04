Šest lidí dostalo tresty za požáry u Atén. V roce 2018 si vyžádaly přes sto obětí

Karel Zvářal 29.4.2024 17:21

Je zřejmé, že v této oblasti je ještě mnoho věcí k nápravě. Žádné protipožární průseky, při všeobecné plynofikaci nadbytek dřevní hmoty v lese, snadná možnost vstupu každému pyromanovi. To je systémově zanedbaná záležitost, a spoléhat jen na hasiče, že to zmáknou "levou zadní" - každý mudrc si to může jít vyzkoušet...

