Ředitelem pražské zoo bude Bursík, Štěpánek, Poliaková či Machek
Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 33 zájemců. Komise z nich vybrala několik kandidátů, s nimiž uspořádala osobní pohovory. Postupující pak podstoupili psychologické testy. V pondělí by měla komise zasednout naposledy a vybrat ředitele. Její výběr je doporučující. Hned po jednání rady vystoupí Komrsková na tiskové konferenci, kde vítěze představí médiím.
Někteří zaměstnanci obvinili bývalého ředitele Miroslava Bobka z bossingu a šikany podřízených. Na konci září o tom napsaly servery Seznam Zprávy a Deník N. Bobek odmítl, že by se jeho chování dalo označit za bossing a šikanu, byť uznal, že nemá daleko k tomu zvýšit hlas. Rezignaci ke konci října Bobek oznámil 30. září. V čele zoo stál od začátku roku 2010. Kromě Bobka obvinili někteří zaměstnanci ze šikany a bossingu také jeho tajemnici Renatu Švejdovou a náměstkyni ekonomicko-provozního útvaru Šárku Novákovou. Obě organizaci opustily.
Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,45 milionu lidí.
reklama