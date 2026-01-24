https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/seznam-zpravy-reditelem-prazske-zoo-bude-bursik-stepanek-poliakova-ci-machek
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Ředitelem pražské zoo bude Bursík, Štěpánek, Poliaková či Machek

24.1.2026 16:49 | PRAHA (ČTK)
Slonice Donna a Sita v ZOO Praha, které se budou stěhovat do německé ZOO Osnabrücku.
Slonice Donna a Sita v ZOO Praha, které se budou stěhovat do německé ZOO Osnabrücku.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Petr Hamerník / ZOO Praha
Kandidáty na ředitele pražské zoo, kteří postoupili do užšího výběru, jsou podle serveru Seznam Zprávy bývalý předseda Zelených Martin Bursík, bývalý pražský radní za Zelené Petr Štěpánek, bývalá zaměstnankyně Zoo Praha Lenka Poliaková a náměstek zoo, který je nyní pověřený vedením organizace, Miroslav Machek. Radní města mají o novém řediteli rozhodnout v pondělí dopoledne. Náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti) odmítla výběrové řízení komentovat.
 
Těsně před jednáním městské rady se sejde komise, která radním doporučí nejvhodnějšího kandidáta. Její stanovisko pro radu není závazné. Náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti) odmítla říct, kdo jsou kandidáti, kteří postoupili. Nechtěla potvrdit ani jejich počet. "Mám stejně jako všichni ostatní členové komise podepsanou mlčenlivost, a tu ctím," řekla ČTK Komrsková.

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 33 zájemců. Komise z nich vybrala několik kandidátů, s nimiž uspořádala osobní pohovory. Postupující pak podstoupili psychologické testy. V pondělí by měla komise zasednout naposledy a vybrat ředitele. Její výběr je doporučující. Hned po jednání rady vystoupí Komrsková na tiskové konferenci, kde vítěze představí médiím.

Někteří zaměstnanci obvinili bývalého ředitele Miroslava Bobka z bossingu a šikany podřízených. Na konci září o tom napsaly servery Seznam Zprávy a Deník N. Bobek odmítl, že by se jeho chování dalo označit za bossing a šikanu, byť uznal, že nemá daleko k tomu zvýšit hlas. Rezignaci ke konci října Bobek oznámil 30. září. V čele zoo stál od začátku roku 2010. Kromě Bobka obvinili někteří zaměstnanci ze šikany a bossingu také jeho tajemnici Renatu Švejdovou a náměstkyni ekonomicko-provozního útvaru Šárku Novákovou. Obě organizaci opustily.

Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli i v Česku, loni jejími branami prošlo 1,45 milionu lidí.

Pražská EVVOluce

