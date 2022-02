Skládka v Mutěnicích bude větší, odpad se sem bude vozit dalších šest let

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Skládka komunálního odpadu v Mutěnicích na Hodonínsku by se měla příští rok zvětšit tak, aby na ni bylo možné ukládat odpad dalších šest let. Objem skládkovaného odpadu tak v lokalitě Hraničky vzroste o dalších 140 000 metrů krychlových, vyplývá z dokumentu na Informačním portálu EIA. Do Mutěnic se sváží odpad z řady dalších okolních obcí včetně okresního Hodonína.

Plošně se skládka zvětší o jeden hektar, zůstane však v již oploceném skládkovacím prostoru. Mutěnice bude rozšíření stát zhruba 25 milionů korun. Obec zvažovala, zda je ještě nutné životnost skládky dále prodlužovat a z analýzy vyplynulo, že i přes to, že cena skládkování roste, tak další alternativy by vyšly ekonomicky i ekologicky hůře. V areálu už je i kompostárna, sběrný dvůr a překládací stanice pro spalitelnou složku, aby se na skládku dostávalo co nejmenší množství odpadu.

Rozšíření skládky je již třetí etapou, dosavadní dvě znamenají objem odpadu zhruba 800 000 metrů krychlových. Změna také bude představovat příjezd zhruba 40 nákladních aut denně.

Mutěnice využily změnu legislativy o odpadech. Na konci roku 2020 Sněmovna rozhodla, že skládkování bude možné až do roku 2030. Předtím byl stanovený termín na rok 2024, ale vzhledem k nepřipravenosti Česka nakládat s odpadem jinak se termín pro konce skládkování prodloužil.

