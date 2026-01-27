Sledovaný případ týrání psa v Uherském Hradišti projedná po odvolání krajský soud
Podle nepravomocného rozsudku okresního soudu Tomaštík od listopadu 2023 ponechal v bytě svého psa plemene american bully pojmenovaného Blade samotného. Postupně zanedbával a omezoval návštěvy psa, péči o něj, venčení a podávání vody a krmení.
Nejméně od ledna do března 2024 omezil muž podle soudu své návštěvy zvířete a péči o něj natolik, že měl pes pouze sporadický přístup k vodě a potravě. "Nebyl venčen a po celou dobu byl ponechán sám v bytě, což u psa vedlo k silné dehydrataci a extrémnímu vyhubnutí na polovinu původní váhy, kdy pes během této doby prožíval extrémní utrpení spojené s dlouhodobou žízní a hladem a enormní frustraci z nemožnosti uspokojit tyto své nejzákladnější fyziologické potřeby," uvedla ve výroku rozsudku soudkyně Eva Šišperová.
Kolemjdoucí spatřila psa předloni 12. března poté, co pootevřeným oknem vylezl na venkovní okenní parapet, kde lízal dešťovou vodu. Následně ho z bytu vynesli hasiči. "Pes se nacházel v život ohrožujícím zdravotním stavu, neboť bez poskytnutí odborné veterinární péče ke stabilizaci životních funkci by v důsledku silné dehydratace, extrémní podvýživy a celkového vyčerpání organismu nejpozději do 48 hodin došlo k jeho úhynu," uvedla soudkyně.
Státní zástupce navrhoval pro Tomaštíka u okresního soudu třicetiměsíční trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na zkušební dobu čtyř let a zároveň zákaz držení a chování zvířat. Podmínku žádala také obhajoba. Soud však uložil trest nepodmíněný. Muž podle něj týral zvíře v bytě v druhém nadzemním podlaží domu v Zahradní ulici trýznivým způsobem. Zároveň soud shledal, že Tomaštík páchal čin po delší dobu.
