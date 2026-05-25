Sněmovní výbor podpořil novelu proti klamavým ekologickým tvrzením

25.5.2026 16:50 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Sněmovní hospodářský výbor doporučil schválit novelu zákona o ochraně spotřebitele, která má zamezit takzvanému lakování zboží nazeleno. Na základě evropské směrnice především zakazuje prezentovat zboží jako šetrné k přírodě, aniž to výrobce patřičně doloží, nebo záměrně omezovat jeho životnost takzvanými kazítky. Výbor chce pouze do zákona vložit přechodné ustanovení pro výrobky na trhu, které nesplňují nové požadavky. Ještě dva roky budou mít výjimku a bude se na ně pohlížet, jako kdyby je splňovaly. Stojí to v usnesení výboru.
 
Druhé čtení předlohy by se mohlo uskutečnit na schůzi, která začne v úterý. Zpravodajka k předloze Berenika Peštová (ANO) sdělila ČTK, že šlo o její pozměňovací návrh. Podle ní toto přechodné období nemůže spotřebitele ohrozit na životě a zdraví, ale naopak předejde vysokým finančním ztrátám, které by dopadly na konkurenceschopnost českých firem. Vznikly by i environmentalní škody kvůli likvidaci kvalitních a bezpečných produktů, míní. Jít podle ní může třeba o mouku, těstoviny, trvanlivé mléko, hygienické potřeby, pleny a některé kosmetické výrobky.

"Domnívám se, že Česká republika má právo umožnit časově omezený doprodej výrobků, které byly uvedeny na trh před 27. zářím 2026, aniž by tím zásadně ohrozila cíle transponovaného předpisu EU na území ČR," uvedla.

Novela má mimo jiné přispět k informovanosti o možné opravě výrobků a zároveň k udržitelnější spotřebě. Někteří členové při předchozím projednávání předlohy ve výboru měli pochybnosti o tom, zda naplní své cíle. Někteří například pochybovali o tom, že se podaří dokázat, zda výrobek nějaké kazítko obsahuje.

Novela a unijní směrnice podle ministerstva průmyslu a obchodu reagují na trend, kdy se lidé čím dál více zajímají o udržitelnost výrobků. "Mnohé společnosti jsou si tohoto trendu vědomy, a proto se na trhu objevila řada environmentálních tvrzení, která však nejsou vždy podložená, a mohou tak spotřebitele klamat a ovlivňovat jejich rozhodnutí o koupi, které by jinak neučinili," uvedlo při zdůvodnění předlohy ministerstvo.

Seznam 27 praktik, které jsou zakázané za všech okolností, novela rozšiřuje o dalších 12. Záměrným omezováním životnosti se rozumí například to, že výrobce nebude dodávat zboží se softwarem, který by ho kazil. Směrnice především zakazuje používat takové označení udržitelnosti, které nevychází ze systému certifikace nebo které nezavedly orgány veřejné správy. Za všech okolností zakazuje uvádění obecných ekologických tvrzení, jako že je výrobek zelený nebo třeba šetrný k životnímu prostředí.

Lidé by měli být podle novely zákona také patřičně informováni o tom, zda je zboží možné opravit. Cílem je zároveň zvýšit motivaci spotřebitelů, aby si opravu v případě pokažení výrobku zvolili. Pomoci má tomu delší záruční doba. "V případě opravy výrobku pak prodávající nebude odpovídat za vadné plnění po dva roky od koupě, ale po dobu tří let od koupě, respektive převzetí výrobku spotřebitelem," uvedlo ministerstvo.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

RV

Richard Vacek

26.5.2026 18:06
Proč takové extrabuřty právě pro lakování nazeleno? Zákon na ochranu spotřebitelů snad už máme. Nebo se můžeme těšit i na speciální zákon o klamání spotřebitele nabízením vodiček proti plešatosti, krémům zajišťujícím bujné poprsí a práškům bělícím zuby do běla?
