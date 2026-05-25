Sněmovní výbor podpořil novelu proti klamavým ekologickým tvrzením
"Domnívám se, že Česká republika má právo umožnit časově omezený doprodej výrobků, které byly uvedeny na trh před 27. zářím 2026, aniž by tím zásadně ohrozila cíle transponovaného předpisu EU na území ČR," uvedla.
Novela má mimo jiné přispět k informovanosti o možné opravě výrobků a zároveň k udržitelnější spotřebě. Někteří členové při předchozím projednávání předlohy ve výboru měli pochybnosti o tom, zda naplní své cíle. Někteří například pochybovali o tom, že se podaří dokázat, zda výrobek nějaké kazítko obsahuje.
Novela a unijní směrnice podle ministerstva průmyslu a obchodu reagují na trend, kdy se lidé čím dál více zajímají o udržitelnost výrobků. "Mnohé společnosti jsou si tohoto trendu vědomy, a proto se na trhu objevila řada environmentálních tvrzení, která však nejsou vždy podložená, a mohou tak spotřebitele klamat a ovlivňovat jejich rozhodnutí o koupi, které by jinak neučinili," uvedlo při zdůvodnění předlohy ministerstvo.
Seznam 27 praktik, které jsou zakázané za všech okolností, novela rozšiřuje o dalších 12. Záměrným omezováním životnosti se rozumí například to, že výrobce nebude dodávat zboží se softwarem, který by ho kazil. Směrnice především zakazuje používat takové označení udržitelnosti, které nevychází ze systému certifikace nebo které nezavedly orgány veřejné správy. Za všech okolností zakazuje uvádění obecných ekologických tvrzení, jako že je výrobek zelený nebo třeba šetrný k životnímu prostředí.
Lidé by měli být podle novely zákona také patřičně informováni o tom, zda je zboží možné opravit. Cílem je zároveň zvýšit motivaci spotřebitelů, aby si opravu v případě pokažení výrobku zvolili. Pomoci má tomu delší záruční doba. "V případě opravy výrobku pak prodávající nebude odpovídat za vadné plnění po dva roky od koupě, ale po dobu tří let od koupě, respektive převzetí výrobku spotřebitelem," uvedlo ministerstvo.
