Sokoli hnízdící na komíně dukovanské elektrárny mají letos čtyři mláďata
16.5.2026 18:14 | DUKOVANY (ČTK)
Foto | Thomas Helbig / Flickr
Umělá hnízdní budka je v dukovanské elektrárně na ventilačním komíně ve výšce přes 120 metrů. Sokoli tam mají při hnízdění klid a jsou v bezpečí. Mláďata se líhnou na přelomu dubna a května, v hnízdě zůstávají přibližně dva měsíce. Poté se rozlétají do krajiny.
V provozech skupiny ČEZ byla první budka pro sokoly instalovaná v roce 2011 na chladicí věži elektrárny Tušimice. V současnosti hnízdí sokoli na více výškových elektrárenských či teplárenských stavbách, včetně elektrárny Temelín. V součtu se v těchto lokalitách od roku 2011 vylíhlo přes 200 sokolů.
