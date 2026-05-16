https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sokoli-hnizdici-na-komine-dukovanske-elektrarny-maji-letos-ctyri-mladata
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Sokoli hnízdící na komíně dukovanské elektrárny mají letos čtyři mláďata

16.5.2026 18:14 | DUKOVANY (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Thomas Helbig / Flickr
Pár sokolů stěhovavých, kteří hnízdí v areálu dukovanské elektrárny, má letos čtyři mláďata. Tito kriticky ohrožení dravci hnízdili poprvé úspěšně na jednom z ventilačních komínů v roce 2020. Od té doby tam vyvedli v součtu 18 mláďat. ČTK to sdělila Jana Štefánková, mluvčí společnosti ČEZ.
 
"Kontrola potvrdila, že jsou všechna mláďata ve velmi dobré kondici a rodiče o ně pečují," uvedl ornitolog Václav Beran ze společnosti ALKA Wildlife, která se věnuje výzkumu a ochraně sokolů. Každé mládě dostalo dva hliníkové kroužky. Jeden označuje, že jde o sokola z České republiky, druhý umožňuje kontrolu na dálku pomocí dalekohledu.

Umělá hnízdní budka je v dukovanské elektrárně na ventilačním komíně ve výšce přes 120 metrů. Sokoli tam mají při hnízdění klid a jsou v bezpečí. Mláďata se líhnou na přelomu dubna a května, v hnízdě zůstávají přibližně dva měsíce. Poté se rozlétají do krajiny.

V provozech skupiny ČEZ byla první budka pro sokoly instalovaná v roce 2011 na chladicí věži elektrárny Tušimice. V současnosti hnízdí sokoli na více výškových elektrárenských či teplárenských stavbách, včetně elektrárny Temelín. V součtu se v těchto lokalitách od roku 2011 vylíhlo přes 200 sokolů.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Kachny divoké Foto: Depositphotos Ve Varšavě se zastavuje doprava kvůli kachničkám, vodní ptactvo má přednost Čáp bílý na hnízdě Foto: Depositphotos V Bavorsku se zvýšila populace čápů, lidé si stěžují na hluk a nepořádek Drábské světničky Foto: Lesy ČR U Drábských světniček hnízdí sokol, stavební práce Lesy ČR zahájí až v létě

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist