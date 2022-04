Sokolnické ukázky v plzeňské zoo představují vzácného dravce čimanga

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | kuhnmi / Flickr Čimango falklandský, jihoamerický sokolovitý pták, je v Česku chovaný jen výjimečně.

Až 30 dravců se v hlavní letní sezoně vystřídá při sokolnických ukázkách, které v amfiteátru na Lochotíně nabízí plzeňská zoologická zahrada. Letos ukázky pokračují sedmnáctým rokem, sedmý rok je má na starosti sokolník Jan Brož. Návštěvníci se mohou ve více než hodinovém programu podívat na ukázky sov, kání, orla, rarohů, poštolek či vzácného jihoamerického dravce čimanga falklandského. I letos v létě uvidí, jak rostou a vyspívají mláďata sov pálených, poštolek rudonohých či raroha velkého a jižního, řekl Brož ČTK.

I přes rozlehlost amfiteátru zejména velcí dravci nemohou plně předvést všechny své schopnosti. "Ukazujeme především přelety z rukavice na rukavici, přelety přes návštěvníky, máme i rychlejší a obratnější ptáky, jako je třeba raroh jižní, se kterými můžeme ukázat i útočení na atrapy kořisti, kdy dosahuje rychlosti až přes sto kilometrů za hodinu. Ten prostor je ale limitující," řekl Brož. Sokolnictví se věnuje od 15 let a vlastní jednu z největších kolekcí dravců a sov, která čítá bez mláďat kolem 75 ptáků.

Pro návštěvníky patří k nejatraktivnějším dravcům samice orla bělohlavého Pepsi s rozpětím křídel kolem 230 centimetrů, výr sibiřský Gustav nebo trojice kání Harissových Popocatepetl, Sanches a Tortilla. Opravdovou vzácností je ale čimango falklandský, jihoamerický sokolovitý pták, kterých je podle Brože ve volné přírodě jen kolem 600 párů. V Česku jsou chovaní jen výjimečně, kromě Brožova Darwina má jeden pár plzeňská zoo.

I když Brož má k sovám a dravcům blízký vztah, připouští, že moc chytrosti nepobrali a rčení "moudrá sova" není vůbec výstižné. "Sovy nejsou úplně nejchytřejší a než sova něco pochopí, většinou to dlouho trvá. Vycvičit jednoho výra mi trvá déle než vycvičit deset kání Harrisových," řekl sokolník. Výjimkou mezi dravci je ale vzácný čimango. "Podobá se spíš naší káni, ale chová se trochu jako slepice. Chodí po zemi, nechce moc létat, ale je to velmi chytré zvíře a neustále vymýšlí, jak si představení co nejvíc zkrátit a co nejrychleji se dostat k odměně. Dá se přirovnat až k některým chytřejším papouškům. Samozřejmě se nenaučí mluvit, ale leckdy vymýšlí takové lsti, že mě předčí a občas mě i okrade o maso," řekl Brož.

K oblíbeným trikům, na které čimango Darwin sám přišel, je rozvazování tkaniček Brožových bot. Když se sokolník zabere do výkladu pro návštěvníky, Darwin se k němu přikrade a zobákem mu rozváže tkaničky. "A já, abych neupadl, automaticky si tkaničku jdu zavázat, tím pádem si kleknu a taška s masem, kterou mám přes rameno, sjede až k zemi. Než si tkaničku zavážu, čimango mi tašku vyprázdní. Dalším trikem je, že se mi snaží zamotat pod nohy, dělá přede mnou takové kroužky a doufá, že přes něj upadnu a zase se z tašky vysype maso a on ho sežere," dodal Brož.

Nejen chytrého čimanga Darwina a jeho triky, ale i ostatní dravce a sovy mohou návštěvníci zoo vidět při ukázkách denně kromě pondělí od dubna do října v 11:00 a v 15:30.

