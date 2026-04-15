Soukromá skupina podnikne pokus o vyproštění velryby uvázlé na severu Německa

15.4.2026 18:57 | SCHWERIN (ČTK)
Soukromá iniciativa podnikne na severu Německa další pokus o záchranu velryby, která před více než dvěma týdny uvázla na mělčině. Ministr životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořanska Till Backhaus dnes se záměrem souhlasil. Financovat záchranu keporkaka se rozhodli dva podnikatelé.
 
Běžně se keporkakové vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba s přezdívkou Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod. Krátce poté ale znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. Díky zvýšení hladiny moře ale i napodruhé dokázala odplout.

Potřetí keporkak uvázl 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Odtud už se sama zachránit nedokázala. Na stejném místě tak leží už více než dva týdny. Úřady vzdaly snahy o vyproštění zvířete, pokusit se o něj ale chce soukromá iniciativa. Úřady to dlouho odmítaly, dnes ale ministr Backhaus řekl, že to dovolí. "Tento koncept může zvířeti pomoci," připustil. Zdůraznil ale, že zodpovědnost za osud zvířete je nyní v rukou soukromé iniciativy. "Pouze to trpíme," dodal.

Podle listu Bild, který osud velryby už několik týdnů pečlivě sleduje, se pokusí dobrovolníci velrybu nadzdvihnout pomocí vzduchem plněného polštáře a písek zpod ní opatrně odstranit. Na plachtě, k níž budou připevněny pontony, by pak měli ochranáři velrybu přepravit až do Severního moře, případně až do Atlantiku. Akci chtějí podle Bildu financovat dva podnikatelé: chovatelka koní Karin Walterová-Mommertová a zakladatel řetězce s elektronikou Media-Markt Walter Gunz.

Úřady i odborníci v posledních dnech upozorňovali, že zdravotní stav velryby už je velmi špatný. Vypracován byl plán, jak později mrtvého keporkaka vyprostit. Mršinu měli dostat k dispozici odborníci, aby ji prozkoumali. Řada lidí proti údajné nečinnosti úřadů protestovala, většina odborníků se ale shodovala, že není jiné možnosti, než nechat keporkaka uhynout. Tvrdili, že by se další pokusy o záchranu rovnaly týrání zvířat.

Jaromír Mrhal

Pražská EVVOluce

