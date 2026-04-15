Soukromá skupina podnikne pokus o vyproštění velryby uvázlé na severu Německa
Potřetí keporkak uvázl 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Odtud už se sama zachránit nedokázala. Na stejném místě tak leží už více než dva týdny. Úřady vzdaly snahy o vyproštění zvířete, pokusit se o něj ale chce soukromá iniciativa. Úřady to dlouho odmítaly, dnes ale ministr Backhaus řekl, že to dovolí. "Tento koncept může zvířeti pomoci," připustil. Zdůraznil ale, že zodpovědnost za osud zvířete je nyní v rukou soukromé iniciativy. "Pouze to trpíme," dodal.
Podle listu Bild, který osud velryby už několik týdnů pečlivě sleduje, se pokusí dobrovolníci velrybu nadzdvihnout pomocí vzduchem plněného polštáře a písek zpod ní opatrně odstranit. Na plachtě, k níž budou připevněny pontony, by pak měli ochranáři velrybu přepravit až do Severního moře, případně až do Atlantiku. Akci chtějí podle Bildu financovat dva podnikatelé: chovatelka koní Karin Walterová-Mommertová a zakladatel řetězce s elektronikou Media-Markt Walter Gunz.
Úřady i odborníci v posledních dnech upozorňovali, že zdravotní stav velryby už je velmi špatný. Vypracován byl plán, jak později mrtvého keporkaka vyprostit. Mršinu měli dostat k dispozici odborníci, aby ji prozkoumali. Řada lidí proti údajné nečinnosti úřadů protestovala, většina odborníků se ale shodovala, že není jiné možnosti, než nechat keporkaka uhynout. Tvrdili, že by se další pokusy o záchranu rovnaly týrání zvířat.
Jaromír Mrhal
