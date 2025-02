Soukromí farmáři: V zemědělství musí být rovné podmínky, protesty ale nic neřeší

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Asociace soukromého zemědělství (ASZ) je pro to, aby měli farmáři z EU a zemí mimo EU stejné podmínky hospodaření. Protesty ale situaci nevyřeší a oboru naopak škodí, řekl ČTK předseda ASZ Jaroslav Šebek. Agrární komora, Zemědělský svaz a další organizace včera oznámily, že se ve čtvrtek připojí k evropským protestům proti dovozu potravin ze zemí mimo EU. S technikou zemědělci vyjedou po celé ČR.Zemědělcům podle organizátorů protestu vadí zejména obchodní dohoda mezi EU a jihoamerickými státy ze sdružení Mercosur a bezcelní dovozy z Ukrajiny, protože ve zmíněných zemích nemusí farmáři dodržovat přísné normy jako v EU, uvedli. Vyzývají vládu Petra Fialy (ODS), aby prosazovala spravedlivé podmínky na evropském trhu.

Také podle ASZ musí mít farmáři rovné podmínky, dohody se zeměmi mimo EU je ale podle asociace potřeba vnímat v širším kontextu. Například plánované dovozy masa z Jižní Ameriky, před kterými varuje Zemědělský svaz, by tvořily 0,26 procenta roční produkce masa v EU, řekl místopředseda ASZ Jan Štefl. Dohoda je zároveň exportní příležitostí pro evropské farmáře - ušetřili by na clech a mohli by tam vyvážet víno, sýry, likéry, olivy, chmel nebo salámy.

"Proti té dohodě jako takové nejsme. Jsme pro to, aby trh byl otevřený, protože sami vyvážíme," řekl ČTK Šebek. V případě dohody s Ukrajinou upozornil na to, že umožňuje omezení nadměrných dovozů.

Největším problémem českého zemědělství je podle Šebka skupování středních farem velkými, aby dosáhly na větší dotace. Výše dotace v Česku závisí na počtu hektarů, podle předsedy ASZ je toto rozdělování potřeba přehodnotit.

Zemědělci loni v Česku několikrát protestovali, naposledy 20. března, kdy na silnice v regionech i k hranicím vyjelo více než 1600 traktorů a další techniky. Protesty plánovali i v červnu, nakonec ale dali přednost jednání.

Demonstrace se loni uskutečnily i v jiných zemích EU. Evropská komise minulý týden představila vizi pro zemědělství, která je odpovědí na protesty. Základem má být méně byrokracie, méně regulací, zjednodušení a na druhou stranu podpora inovací a digitalizace. Dokument zároveň počítá s tím, že se omezí dovoz zemědělských produktů nesplňujících stejné ekologické normy jako v EU.

Zemědělský svaz a Agrární komora tento krok ocenily a uvedly, že v dokumentu jsou zmíněné i některé další klíčové oblasti. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) vizi nazval "solidním základem pro nutné změny". Naopak podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy dokument nepřináší potřebné reformy a je "promarněnou příležitostí".

Kromě Agrární komory a Zemědělského svazu čtvrteční protesty podporují také Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Společnost mladých agrárníků nebo Potravinářská komora.

