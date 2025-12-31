https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/spolecnost-cez-v-lednu-zahaji-zimni-prohlidky-vodni-elektrarny-lipno-i
Společnost ČEZ v lednu zahájí zimní prohlídky vodní elektrárny Lipno I

31.12.2025 01:51 | LIPNO NAD VLTAVOU (ČTK)
Zdroj | ČEZ
Energetická společnost ČEZ zahájí v lednu zimní prohlídky vodní elektrárny Lipno I. Firma vypsala 272 termínů, první z nich na 3. ledna. Bezplatné prohlídky elektrárny se mohou zúčastnit jen předem registrovaní návštěvníci starší 15 let. Zájemci se mohou na webu už registrovat, informoval mluvčí temelínské jaderné elektrárny Marek Sviták.
 
"O prohlídky vodní elektrárny Lipno I je neustále mimořádný zájem. Jen letos si elektrárnu prohlédlo téměř 2000 lidí. A zájem přitom výrazně převyšoval kapacitní možnosti. A když nám to situace v provozu umožní, chtěli bychom populární vodní elektrárnu zpřístupnit opět i v létě," uvedla vedoucí útvaru informační centra a vzdělávání Skupiny ČEZ Kateřina Bartušková.

Kapacita zimních prohlídek je 1632 míst. Prohlídka elektrárny trvá přibližně 90 minut a návštěvníci budou chodit v šestičlenných skupinách. V doprovodu průvodkyň se dostanou k turbínám a generátorům nebo k začátku 3,6 kilometru dlouhého tunelu, kterým se voda vrací do Vltavy, aby znovu vyráběla energii v elektrárně Lipno II nad Vyšším Brodem.

Elektrárna Lipno I je nejvýkonnější zdroj takzvané Vltavské kaskády. Podle počasí vyrobí ročně energii pro více než 30.000 jihočeských domácností. Jednu kilowatthodinu elektřiny vyrobí z 2,7 metru krychlového vody. Její energetický význam je ale širší. Na plný výkon 138 megawattů se dostane do 2,5 minuty. ČEZ v letech 2012 až 2017 investoval do její modernizace 400 milionů korun.

