Společnost ČEZ v lednu zahájí zimní prohlídky vodní elektrárny Lipno I
31.12.2025 01:51 | LIPNO NAD VLTAVOU (ČTK)
webu už registrovat, informoval mluvčí temelínské jaderné elektrárny Marek Sviták."O prohlídky vodní elektrárny Lipno I je neustále mimořádný zájem. Jen letos si elektrárnu prohlédlo téměř 2000 lidí. A zájem přitom výrazně převyšoval kapacitní možnosti. A když nám to situace v provozu umožní, chtěli bychom populární vodní elektrárnu zpřístupnit opět i v létě," uvedla vedoucí útvaru informační centra a vzdělávání Skupiny ČEZ Kateřina Bartušková.
Kapacita zimních prohlídek je 1632 míst. Prohlídka elektrárny trvá přibližně 90 minut a návštěvníci budou chodit v šestičlenných skupinách. V doprovodu průvodkyň se dostanou k turbínám a generátorům nebo k začátku 3,6 kilometru dlouhého tunelu, kterým se voda vrací do Vltavy, aby znovu vyráběla energii v elektrárně Lipno II nad Vyšším Brodem.
Elektrárna Lipno I je nejvýkonnější zdroj takzvané Vltavské kaskády. Podle počasí vyrobí ročně energii pro více než 30.000 jihočeských domácností. Jednu kilowatthodinu elektřiny vyrobí z 2,7 metru krychlového vody. Její energetický význam je ale širší. Na plný výkon 138 megawattů se dostane do 2,5 minuty. ČEZ v letech 2012 až 2017 investoval do její modernizace 400 milionů korun.
