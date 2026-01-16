Spolek zveřejnil záběry bití krav na šesti farmách, SVS je prověří
Majer uvedl, že SVS před zveřejněním videa od aktivistů žádný podnět neobdržela. "Obrátíme se nyní, tak jako v předchozích případech, na spolek Zvířata nejíme pro bližší informace a nesestříhané záběry z jednotlivých hospodářství. Následně bude provedena důkladná odborná analýza záběrů a fyzické kontroly v chovech. V případě, že bude prokázáno porušení zákona, bude SVS činit další kroky," řekl.
Farmy, na kterých bylo bití krav zaznamenáno, podle spolku dodávají mléko do olomoucké mlékárny Olma z holdingu Agrofert. "Odmítáme jakékoli týrání zvířat či neetické chování vůči nim. Mrzí nás, že nás autoři záběrů okamžitě nekontaktovali, pokud ke zveřejněnému opravdu došlo na farmách, které nám dodávají, abychom mohli zjednat nápravu," řekl ČTK mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.
Odborníci ze společnosti Agrofert budou záběry analyzovat. "Ale z toho, co jsme zatím viděli, nelze jednoznačně určit, zda se jedná o naše chovy. Všichni naši dodavatelé jsou povinni dodržovat platnou legislativu a pravidla řádné péče o zvířata v souladu s kodexem povinností chovatele skotu. Jakékoli porušení těchto zásad považujeme za závažné. Odpovědný přístup ke zvířatům je pro nás nedílnou součástí naší firemní kultury a trváme na jeho dodržování bez výjimek," podotkl Heřmanský. Spolek měl podle něj o svých zjištěních ihned informovat orgány státní správy, aby mohly zahájit správní řízení a situaci na farmách prověřit.
Spolek Zvířata nejíme už zhruba rok postupně zveřejňuje materiály pořízené ve více než 70 kravínech po celé České republice. Loni na podzim například publikoval případ špatného zacházení se zvířaty ve společnosti Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku. SVS se tehdy rozhodla podat na firmu trestní oznámení. Na základě dříve zveřejněných záběrů nařídil bývalý ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) loni v únoru mimořádné kontroly. Z 59 chovů našli inspektoři problém na jednom na Vysočině. Telata zde byla uvázaná od narození, což zákon zakazuje, a jejich podmínky ustájení neodpovídaly požadavkům.
