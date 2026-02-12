https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/snemovna-odsoudila-vsechny-formy-tyrani-a-neprijatelneho-zachazeni-se-zviraty
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Sněmovna odsoudila všechny formy týrání a nepřijatelného zacházení se zvířaty

12.2.2026 15:10 | PRAHA (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Sněmovna téměř jednomyslně odsoudila všechny formy týrání a nepřijatelného zacházení se zvířaty. Současně vyzvala k rychlému a důslednému prošetření a potrestání takového jednání. Stanovisko přijala dolní parlamentní komora na popud vládní koalice. Opoziční návrhy na zaúkolování vlády ANO, SPD a Motoristů ke stanovisku nepřipojila. Pouze na návrh Pirátů podpořila snahu vlády zajistit systém péče o toulavé kočky včetně čipování, kastrací a stanovení jasné odpovědnosti obcí.
 
Zástupci Pirátů a KDU-ČSL neúspěšně požadovali vytvoření specializované složky policie pro vyšetřování zločinů proti zvířatům. Michal Zuna (TOP 09) neprosadil výzvu, aby vláda ze zákona o myslivosti navrhla odstranit oprávnění myslivecké stráže usmrcovat toulavé psy a kočky. Dostatečnou podporu neměl ani návrh Jiřího Pospíšila (TOP 09), aby vláda předložila komplexní legislativní změny, které povedou k efektivnějšímu boji proti týrání zvířat. Ministerstvo zemědělství přitom už připravuje předlohu, která počítá mimo jiné se zpřísněním trestů za týrání zvířat.

"Sněmovna jednoznačně odsuzuje všechny formy týrání a nepřijatelného zacházení se zvířaty. Vyjadřuje hluboké znepokojení nad bezohledným jednáním osob, které týrají a způsobují extrémní utrpení zvířat, a současně apeluje na orgány činné v trestním řízení, aby takové případy rychle, důsledně a efektivně prošetřily a vyvodily odpovídající důsledky," uvádí se v usnesení, které Sněmovna přijala po více než dvouhodinové debatě.

Dolní komora ve stanovisku zdůraznila, že tolerance k týrání a krutému zacházení se zvířaty často vede k další eskalaci asociálního chování a je v rozporu se základními etickými hodnotami společnosti. Poslanci v usnesení podpořili význam prevence a osvěty se zaměřením na humánní zacházení se zvířaty, a to v rámci celého vzdělávacího systému. Vyjádřili také respekt a podporu pomáhajícím organizacím i jednotlivcům, kteří se snaží o důslednou ochranu zvířat.

Stanovisko iniciovala SPD kvůli případu utýrání kočky, kterým se zabývají litoměřičtí policisté.

Jednání Sněmovny bylo po přijetí usnesení přerušeno, od 14:30 bude pokračovat ústními interpelacemi na členy vlády. Premiér Andrej Babiš (ANO) i řada ministrů se z jednání omluvili.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Foto: sanjiv nayak Unsplash Iniciativa v Pardubicích bojuje za konec plynování holubů, navrhuje holubníky Kravín Foto: Depositphotos Veterináři při kontrolách chovů zjistili loni míň prohřešků, přibylo ale vážných Vejce Foto: Morgane Perraud Unsplash Obránci zvířat chystají protestní akce před prodejnami COOP

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist