Sněmovna odsoudila všechny formy týrání a nepřijatelného zacházení se zvířaty
"Sněmovna jednoznačně odsuzuje všechny formy týrání a nepřijatelného zacházení se zvířaty. Vyjadřuje hluboké znepokojení nad bezohledným jednáním osob, které týrají a způsobují extrémní utrpení zvířat, a současně apeluje na orgány činné v trestním řízení, aby takové případy rychle, důsledně a efektivně prošetřily a vyvodily odpovídající důsledky," uvádí se v usnesení, které Sněmovna přijala po více než dvouhodinové debatě.
Dolní komora ve stanovisku zdůraznila, že tolerance k týrání a krutému zacházení se zvířaty často vede k další eskalaci asociálního chování a je v rozporu se základními etickými hodnotami společnosti. Poslanci v usnesení podpořili význam prevence a osvěty se zaměřením na humánní zacházení se zvířaty, a to v rámci celého vzdělávacího systému. Vyjádřili také respekt a podporu pomáhajícím organizacím i jednotlivcům, kteří se snaží o důslednou ochranu zvířat.
Stanovisko iniciovala SPD kvůli případu utýrání kočky, kterým se zabývají litoměřičtí policisté.
Jednání Sněmovny bylo po přijetí usnesení přerušeno, od 14:30 bude pokračovat ústními interpelacemi na členy vlády. Premiér Andrej Babiš (ANO) i řada ministrů se z jednání omluvili.
reklama