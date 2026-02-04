https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/veterinari-pri-kontrolach-chovu-zjistili-loni-min-prohresku-pribylo-ale-vaznych
Veterináři při kontrolách chovů zjistili loni míň prohřešků, přibylo ale vážných

4.2.2026 18:17 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Veterináři při loňských kontrolách životních podmínek zvířat v chovech, takzvaného welfare, zjistili méně prohřešků oproti roku 2024. Zatímco předloni odhalili inspektoři závadu ve čtvrtině případů, loni to bylo ve 22 procentech zkontrolovaných chovů hospodářských zvířat. Přibylo ale nejzávažnějších případů, které veterináři předali policii. Na pokutách veterináři vybrali rekordních 35,1 milionu korun, o 600 000 korun více než předloni. Na tiskové konferenci v Praze to sdělili zástupci Státní veterinární správy (SVS).
 
"I my jsme byli překvapeni, že sankce jsou v takovém rozsahu," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Průměrná výše pokuty se zvýšila o 700 korun na 14 000 Kč. Nejvyšší uložená pokuta činila 600 000 korun. Veterináři loni provedli 6950 kontrol, meziročně o 100 více. Z toho více než polovinu kontrol uskutečnili na základě podnětu lidí.

Počet závad mírně klesl i při kontrolách životních podmínek v zájmových chovech, a to na 29 procent z předloňských 30 procent. Přibylo ale případů, které veterináři předali kvůli porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání k řešení obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.

Loni se obce s rozšířenou působností zabývaly téměř 600 podněty, v roce 2024 řešily 500 podnětů. "Ve více než dvou desítkách nejzávažnějších případů předala SVS policii podnět pro podezření ze spáchání trestného činu," řekl Semerád. Předloni inspektoři předali policii 11 případů.

Mezi nejčastější prohřešky patřily nevhodné podmínky chovu, omezování výživy a napájení, nezajištění veterinární péče a nezabezpečení zvířete proti úniku. V souvislosti s kontrolami veterináři odebrali a následně umístili do náhradní péče přes 700 zvířat.

Loni porazili chovatelé na českých jatkách necelých 124 milionů skotu, prasat a drůbeže, což byl nárůst zhruba o pět milionů zvířat. Podle veterinářů přibylo porážek prasat a drůbeže, naopak poráženého skotu mírně ubylo.

Vzrostl také počet skotu poraženého mimo jatky na 16 000 zvířat. Od roku 2018 počet vzrostl zhruba patnáctinásobně. Podle veterinářů to svědčí o zodpovědnějším přístupu chovatelů ke zvířatům, jež nemohou být přepravena na jatky, aniž by trpěla.

Veterináři loni také provedli téměř 39 700 kontrol potravin živočišného původu, tedy meziročně o zhruba o tři procenta více. Nárůst byl podle ředitele odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Jan Váni způsoben výrazným zvýšením počtu kontrol s policií a celníky na silnicích a hraničních přechodech s cílem zabránit zavlečení slintavky a kulhavky do ČR. Nejčastěji byly zjišťovány závady ve správné výrobní a hygienické praxi, vedení dokumentace, označení výrobků a manipulaci s produkty.

