Iniciativa v Pardubicích bojuje za konec plynování holubů, navrhuje holubníky
Petici v elektronické podobě do dnešního dopoledne podepsalo 145 lidí, je k dispozici od 21. ledna. Papírové archy mají kolem 300 podpisů a zájemci je mohou podepisovat na deseti sběrných místech v Pardubicích.
Skupina oslovila jiná města, aby jim sdělila zkušenosti s holubníky. Až v druhé polovině března skončí petice, chce Hlaváčková materiály předat pardubickému magistrátu. "Do petiční práce je zapojeno 20 až 30 lidí. Máme pozitivní reakce na sociálních sítích, lidé se o problematiku zajímají," řekla Hlaváčková.
Například v Moravské Třebové na Svitavsku mají holubník v památkové rezervaci na půdě základní školy necelý rok. Je to jediný způsob, jak populaci holubů město koriguje. "Holubi se tam zabydleli. Kolegyně z úřadu tam odebírají vajíčka a nahrazují sádrovými, sbírají trus a dávají jim léčiva do krmení. Mají tam 20 holubů a odebrali 70 vajec," řekl místostarosta Václav Dokoupil (KDU-ČSL).
Radnice k tomu odchytává další holuby a umísťuje je do holubníku. Protože tam mají potravu a zázemí, zdržují se hlavně tam. "Je to nejhumánnější způsob, jak eliminovat holubí populaci. Usmrcování jsme zastavili. Holubi se rozmnožují na jednom místě, kde nikomu nevadí," řekl Dokoupil.
V Pardubicích chytá odborná firma holuby do klecí nebo pomocí sítí na půdách. Potom ptáky usmrcuje oxid uhličitý a kadávery zlikviduje kafilérie. "Tento způsob je povolený krajskou veterinární správou, uděluje ji firmě, která odchyt provádí. Ten se provádí v zimních měsících, kdy holubi nehnízdí. Odchytneme okolo 900 až 1000 holubů," řekl vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča.
Podle iniciativy je nevýhodou usmrcování holubů skutečnost, že neodstraňuje příčiny přemnožení. Ptáci mají ve městech dostupnou potravu a vhodná hnízdiště. Populace se proto rychle obnoví. Město teď podruhé oslovuje města, která mají holubníky, aby mělo víc dat pro rozhodnutí. Podle Míči by to ale nebyla jediná možnost regulace populace holubů.
"Holubník je jako jedna z možností, je jako doplňková služba. Oslovili jsme odbor majetku a investic a Rozvojový fond, zda mají vhodný objekt pro zřízení holubníku, a obdrželi jsme zápornou informaci," řekl Míča.
Venkovní holubníky je vhodné podle Míči dát na místa s velkým výskytem holubů. Na Pernštýnském náměstí nebo před Palácem Pardubice si je ale nedovede představit. Mají podobu maringotky a zabíraly by tam veřejný prostor, dodal Míča.
