https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/spor-o-rezervaci-mastale-na-chrudimsku-trva-kraj-hleda-kompromis
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Spor o rezervaci Maštale na Chrudimsku trvá, kraj hledá kompromis

10.2.2026 11:43 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Draceane / Wikimedia Commons
Proti zrušení rezervace Maštale na Chrudimsku se sešlo deset námitek a naopak deset vyjádření změnu podporuje. ČTK to řekl vedoucí krajského odboru životního prostředí Martin Vlasák. O změnu usilují majitelé lesů. Podle nich je komplikované se o porosty starat, protože povolovací procesy jsou zdlouhavé. Kraj bude podle Vlasáka dál jednat, podá nový návrh a pokusí se najít kompromisní řešení.
 
"Jede se další kolečko jednání s Agenturou ochrany přírody, vyměňujeme si data a dojde k úpravě prvního návrhu, který jsme předkládali. Určitě tam bude nějaká úprava hranic oproti původnímu návrhu, což jsme si mysleli od začátku, že dáme nějaký návrh a o tom se bude jednat," řekl Vlasák.

V přírodní rezervaci o velikosti 1000 hektarů jsou známé skalní útvary. Rozkládá se mezi obcemi Proseč, Budislav a Příluky a je protkána sítí turistických stezek. Lokalita je chráněná od 90. let.

Majitelé lesů chtějí zmenšit chráněné území asi na polovinu. Podle nich by měla vzniknout přírodní rezervace Nové Maštale o rozloze necelých 480 hektarů a přírodní památka Roudnické údolí s necelými třemi hektary. Mimo to navrhují přírodní park Maštale zhruba na 2000 hektarů.

Proti návrhu se postavila odborná veřejnost a lidé sepsali petici, která získala tisíce podpisů. "Oni to chtěli strašně rychle uzavřít. Jde o velký kus přírody, vůbec se nám to nelíbí. Mysleli si, že jim to projde," řekla ČTK autorka petice Andrea Žáková z Jarošova. Přírodní park nepožívá tak velké ochrany jako rezervace, hrozí četnější kácení stromů i výstavba turistické infrastruktury, dodala.

Krajský úřad jedná s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Podle ředitele pobočky Východní Čechy Josefa Rusňáka je nejdřív třeba definovat, co je třeba ochránit a co chráněné být nemusí. Revizi si rezervace zaslouží, dodal.

"Některé cenné fenomény byly opomíjené a naopak některé kulturní bory v sobě mají bezcenné porosty. My bychom to potřebovali jasně definovat," řekl Rusňák.

Opomíjené byly jedlové bučiny, rašeliniště nebo slatiniště. Vlastník pozemků tam mohl například bez postihnu cenné stromy vykácet a vysadit místo nich bor, tedy smíšený les s převahou borovice. "Tohle by bylo dobré přehodnotit. A také z revize vyplyne, že některé lokality není potřeba chránit," řekl ředitel.

Rezervace Maštale je téma, které zajímá občanskou veřejnost, což je podle Rusňáka dobře. Vyjadřují se k němu laici i lidé, kteří ochraně přírody rozumí, dodal. "Budu rád, když kraj bude komunikovat i s neziskovým sektorem," řekl ředitel. Vlasák potvrdil, že na jednání přizve veřejnost, která dávala námitky.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Zelený led na Lipně v prosinci 2025. Foto: Petr Znachor BC AV ČR Zelený led na lipenské přehradě byl viditelný i z vesmíru ČSOP pečuje o desítky hektarů mokřadů po celé ČR Foto: Český svaz ochránců přírody Český svaz ochránců přírody pečuje o desítky hektarů mokřadů po celé České republice Žába na silnici Foto: underthesun Flickr Žab a čolků v Libereckém kraji navzdory zábranám kolem silnic ubývá

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist