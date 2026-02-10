Spor o rezervaci Maštale na Chrudimsku trvá, kraj hledá kompromis
V přírodní rezervaci o velikosti 1000 hektarů jsou známé skalní útvary. Rozkládá se mezi obcemi Proseč, Budislav a Příluky a je protkána sítí turistických stezek. Lokalita je chráněná od 90. let.
Majitelé lesů chtějí zmenšit chráněné území asi na polovinu. Podle nich by měla vzniknout přírodní rezervace Nové Maštale o rozloze necelých 480 hektarů a přírodní památka Roudnické údolí s necelými třemi hektary. Mimo to navrhují přírodní park Maštale zhruba na 2000 hektarů.
Proti návrhu se postavila odborná veřejnost a lidé sepsali petici, která získala tisíce podpisů. "Oni to chtěli strašně rychle uzavřít. Jde o velký kus přírody, vůbec se nám to nelíbí. Mysleli si, že jim to projde," řekla ČTK autorka petice Andrea Žáková z Jarošova. Přírodní park nepožívá tak velké ochrany jako rezervace, hrozí četnější kácení stromů i výstavba turistické infrastruktury, dodala.
Krajský úřad jedná s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Podle ředitele pobočky Východní Čechy Josefa Rusňáka je nejdřív třeba definovat, co je třeba ochránit a co chráněné být nemusí. Revizi si rezervace zaslouží, dodal.
"Některé cenné fenomény byly opomíjené a naopak některé kulturní bory v sobě mají bezcenné porosty. My bychom to potřebovali jasně definovat," řekl Rusňák.
Opomíjené byly jedlové bučiny, rašeliniště nebo slatiniště. Vlastník pozemků tam mohl například bez postihnu cenné stromy vykácet a vysadit místo nich bor, tedy smíšený les s převahou borovice. "Tohle by bylo dobré přehodnotit. A také z revize vyplyne, že některé lokality není potřeba chránit," řekl ředitel.
Rezervace Maštale je téma, které zajímá občanskou veřejnost, což je podle Rusňáka dobře. Vyjadřují se k němu laici i lidé, kteří ochraně přírody rozumí, dodal. "Budu rád, když kraj bude komunikovat i s neziskovým sektorem," řekl ředitel. Vlasák potvrdil, že na jednání přizve veřejnost, která dávala námitky.
