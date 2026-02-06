https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sprava-krnap-posilila-peci-o-prirodu-diky-investicim-z-narodniho-planu-obnovy
Správa KRNAP posílila péči o přírodu díky investicím z Národního plánu obnovy

6.2.2026 10:02 | VRCHLABÍ (ČTK)
Foto | Kamila Antošová / Správa KRNAP
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) v letech 2022 až 2025 udělala 20 projektů financovaných z Národního plánu obnovy. Investice ve výši téměř 89 milionů korun zásadně posílily péči o národní park, informoval ČTK jeho mluvčí Radek Drahný. Projekty byly zaměřené na obnovu vodního režimu krajiny, péči o lesní a luční ekosystémy, ochranu biodiverzity i rozvoj monitorovacích nástrojů. Do projektů se zapojilo téměř sto zaměstnanců Správy KRNAP.
 
"Národní plán obnovy pro nás neznamenal jen možnost realizovat jednotlivé akce, ale především příležitost zásadně posílit odborné, analytické a technologické zázemí Správy KRNAP. Díky tomu dnes dokážeme lépe reagovat na rostoucí návštěvnost, změny v krajině i dlouhodobé ekologické procesy," uvedl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Na mnoha místech se podařilo obnovit vodní režim, vysychající mokřady a vodní plochy, zlepšit péči o horské louky nebo zmodernizovat návštěvnickou infrastrukturu. Vznikly také desítky odborných studií, které slouží jako podklad pro rozhodování v ochraně přírody. "Významnou roli sehrála také digitalizace dat. Správa KRNAP získala nové nástroje pro monitoring biodiverzity, návštěvnosti a dopravy i pro evidenci výzkumných aktivit," sdělil Drahný.

KRNAP se i s ochranným pásmem rozkládá na 55 000 hektarech v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. Park byl založen v roce 1963 a je nejstarším národním parkem v Česku.

Turistický region Krkonoše a KRNAP patří dlouhodobě k nejnavštěvovanějším horským oblastem v ČR. Návštěvnost Krkonoš navíc v posledních letech roste. Oblast od listopadu 2024 do konce loňského srpna navštívilo 4,15 milionu lidí, zatímco v roce 2023 za prvních devět měsíců byla návštěvnost 3,52 milionu lidí. Češi tvoří 80 procent návštěvníků. Samotný KRNAP v období od listopadu 2024 do konce srpna 2025 navštívilo 2,12 milionu návštěvníků, zatímco v roce 2023 to bylo 1,90 milionu návštěvníků. Údaje vyplývají z letos zveřejněného průzkumu založeného na datech mobilních operátorů.

