Správa KRNAP posílila péči o přírodu díky investicím z Národního plánu obnovy
Na mnoha místech se podařilo obnovit vodní režim, vysychající mokřady a vodní plochy, zlepšit péči o horské louky nebo zmodernizovat návštěvnickou infrastrukturu. Vznikly také desítky odborných studií, které slouží jako podklad pro rozhodování v ochraně přírody. "Významnou roli sehrála také digitalizace dat. Správa KRNAP získala nové nástroje pro monitoring biodiverzity, návštěvnosti a dopravy i pro evidenci výzkumných aktivit," sdělil Drahný.
KRNAP se i s ochranným pásmem rozkládá na 55 000 hektarech v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. Park byl založen v roce 1963 a je nejstarším národním parkem v Česku.
Turistický region Krkonoše a KRNAP patří dlouhodobě k nejnavštěvovanějším horským oblastem v ČR. Návštěvnost Krkonoš navíc v posledních letech roste. Oblast od listopadu 2024 do konce loňského srpna navštívilo 4,15 milionu lidí, zatímco v roce 2023 za prvních devět měsíců byla návštěvnost 3,52 milionu lidí. Češi tvoří 80 procent návštěvníků. Samotný KRNAP v období od listopadu 2024 do konce srpna 2025 navštívilo 2,12 milionu návštěvníků, zatímco v roce 2023 to bylo 1,90 milionu návštěvníků. Údaje vyplývají z letos zveřejněného průzkumu založeného na datech mobilních operátorů.
