Správa KRNAP s ministerstvem vykoupily 13 hektarů pozemků pro ochranu přírody
Scelování státních pozemků podle něj umožňuje správcům parku zachovat funkční ekosystémy a předcházet tlakům na zástavbu nebo intenzivní využívání krajiny. "V Krkonoších má tento přístup zásadní význam pro ochranu lučních a lesních biotopů i pro stabilitu celého území," uvedl Böhnisch.
Loni se jednalo především o louky na východním okraji Černého Dolu, kde mohl vyrůst další apartmánový komplex. "Správě KRNAP se odkoupením těchto pozemků od investora podařilo ochránit rozsáhlé luční pozemky na hranici KRNAP," sdělil Drahný. Jejich ponechání v soukromém vlastnictví by podle něj znamenalo tlak na využití pro developerské projekty. Dalšími vykoupenými pozemky byly třeba louky a lesní pozemky v Bratrouchově, nebo lesní pozemky ve Víchové nad Jizerou.
KRNAP se i s ochranným pásmem rozkládá na 55.000 hektarech v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. Park byl založen v roce 1963 a je nejstarším národním parkem v Česku.
