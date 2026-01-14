https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sprava-krnap-s-ministerstvem-vykoupily-13-hektaru-pozemku-pro-ochranu-prirody
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Správa KRNAP s ministerstvem vykoupily 13 hektarů pozemků pro ochranu přírody

14.1.2026 01:47 | VRCHLABÍ (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) společně s ministerstvem životního prostředí loni vykoupila 13 hektarů pozemků za 7,8 milionu korun. Šlo o další krok k ochraně krkonošské přírody, informoval mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. V roce 2024 správa parku takto vykoupila 11,4 hektaru pozemků za více než tři miliony korun. Peníze na pozemky pocházejí z Národního programu Životní prostředí, který spravuje Státní fond životního prostředí ČR.
 
"Výkup pozemků není samoúčelný krok, ale dlouhodobá investice do ochrany výjimečných částí české krajiny, národní parky nevyjímaje. Tam, kde stát vlastní pozemky ve zvláště chráněných územích, má ochrana přírody skutečný a trvalý základ," uvedl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Scelování státních pozemků podle něj umožňuje správcům parku zachovat funkční ekosystémy a předcházet tlakům na zástavbu nebo intenzivní využívání krajiny. "V Krkonoších má tento přístup zásadní význam pro ochranu lučních a lesních biotopů i pro stabilitu celého území," uvedl Böhnisch.

Loni se jednalo především o louky na východním okraji Černého Dolu, kde mohl vyrůst další apartmánový komplex. "Správě KRNAP se odkoupením těchto pozemků od investora podařilo ochránit rozsáhlé luční pozemky na hranici KRNAP," sdělil Drahný. Jejich ponechání v soukromém vlastnictví by podle něj znamenalo tlak na využití pro developerské projekty. Dalšími vykoupenými pozemky byly třeba louky a lesní pozemky v Bratrouchově, nebo lesní pozemky ve Víchové nad Jizerou.

KRNAP se i s ochranným pásmem rozkládá na 55.000 hektarech v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. Park byl založen v roce 1963 a je nejstarším národním parkem v Česku.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Krkonose Foto: Breta Valek / Flickr Rok 2026 bude v Krkonošském národním parku patřit Theodoru Lokvencovi ohňostroj Foto: Steven Isaacson Flickr Správa KRNAP vyzvala návštěvníky a obyvatele hor k nepoužívání pyrotechniky Soví sedlo. Foto: David Krause Správa KRNAP Loňský úspěch revitalizace krkonošských mokřadů v soutěži Adapterra Awards pomáhá dalšímu zadržování vody v horách

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist