Správa národního parku České Švýcarsko ukončila dohled nad požářištěm u Chřibské
Na území mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou se při zásahu do 7. května vystřídalo 2581 hasičů s 356 kusy techniky. Vrtulníky shodily na plochu téměř tři miliony litrů vody. Kvůli rychlému šíření v extrémně náročnému terénu byl už během prvních hodin vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu.
"Vlastní plocha požářiště stále není přístupná veřejnosti," uvedl Salov. Zejména takzvaná Jahodová cesta je po zásahu poškozená. Správa ji bude muset opravit, hlavně aby mohla sloužit pro potřeby záchranných složek. Bude nutné odtěžit některé stromy. Terén, kde hořelo, je hodně členitý, kontrolovat se tak budou skály či svahy. Zatím to vypadá, že správa bude čerpat na opravy peníze ze svého rezervního fondu. Bude to zhruba 11 milionů korun. Škoda milion korun vznikla na výsadbách a ochranách výsadeb, další škodu požár napáchal na lesních porostech.
Policie pokračuje ve vyšetřování požáru. "Kriminalisté dosud v rámci prověřování vyslechli několik desítek osob," řekla Kubíčková. Policisté dosud nikoho nezadrželi ani neobvinili. "Příčiny vzniku požáru jsou i nadále předmětem prověřování," doplnila mluvčí.
Zásah od začátku komplikoval extrémně náročný terén s hlubokými roklemi, skalními stěnami a velkým množstvím suchého hořlavého materiálu. Hasiči proto kombinovali téměř neustálé letecké hašení s rozsáhlým nasazením pozemních sil, budováním dlouhých hadicových vedení a využitím speciální techniky pro pohyb v terénu, včetně čtyřkolek a pásových prostředků. Velkou roli hrály drony s termovizí a stacionární dohledové systémy, které pomáhaly vyhledávat skrytá ohniska i během nočních hodin. V jednu chvíli bylo ve vzduchu současně osm vrtulníků.
