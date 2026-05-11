Ministerstvo má dostatečné rezervy pro odstranění následků požáru v Českém Švýcarsku

11.5.2026 12:48 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | MŽP ČR
Ministerstvo životního prostředí má dostatečné rezervy pro odstranění následků požáru v národním parku České Švýcarsko. V případě potřeby více peněz přislíbilo ministerstvo financí pomoc státu, řekl dnes při příchodu na jednání vlády ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Požár v národním parku zasáhl na počátku května zhruba 100 hektarů lesa.
 
Samotný národní park má podle Červeného finanční rezervu v desítkách milionů korun. "Pak máme finanční zdroje na ministerstvu životního prostředí, je to 2,5 miliardy korun ze zákona alokováno na tyto situace," řekl. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) podle něj přislíbila, že pokud bude třeba, pomůže i státní rozpočet.

Mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou na Děčínsku začal les hořet v sobotu 2. května a oheň postupně zasáhl území zhruba 100 hektarů. Hasiči požár uhasili 7. května. Podle červeného bude třeba na zasažené místo ještě dva týdny až měsíc dohlížet, aby se oheň znovu nerozhořel.

Červený už dříve uvedl, že na ministerstvu vznikne pracovní skupina, která se zaměří na vytvoření nové koncepce požární ochrany v přírodním prostředí. Budou v ní zástupci národního parku, odborníci na lesní hospodářství i zástupci integrovaného záchranného systému. Dnes Červený upřesnil, že se skupina bude zabývat i problematikou spadlého dřeva v národních parcích, výsledky ale nechtěl předjímat. Skupina podle něj stanoví klíčové kroky i finanční rámec pro další postup.

Na rozdíl od požáru v Českém Švýcarsku před čtyřmi lety nebylo nyní nutné nikoho evakuovat. Zasažená plocha také byla desetkrát menší než v roce 2022. Policie vyšetřuje požár pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, prověřuje, zda mohlo jít o úmysl či nedbalost.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
SM

Stanislav Mudra

11.5.2026 13:28
Tak to mne zajímá jaké následky přírodního procesu se budou NP jehož smyslem je ochrana přírodních procesů a jimi formovaného prostředí sanovat - no čerpat je asi vždy potřeba jedno zda oheň či voda, a tady dokoce spadlo dřevo :-(
