Ministerstvo má dostatečné rezervy pro odstranění následků požáru v Českém Švýcarsku
Mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou na Děčínsku začal les hořet v sobotu 2. května a oheň postupně zasáhl území zhruba 100 hektarů. Hasiči požár uhasili 7. května. Podle červeného bude třeba na zasažené místo ještě dva týdny až měsíc dohlížet, aby se oheň znovu nerozhořel.
Červený už dříve uvedl, že na ministerstvu vznikne pracovní skupina, která se zaměří na vytvoření nové koncepce požární ochrany v přírodním prostředí. Budou v ní zástupci národního parku, odborníci na lesní hospodářství i zástupci integrovaného záchranného systému. Dnes Červený upřesnil, že se skupina bude zabývat i problematikou spadlého dřeva v národních parcích, výsledky ale nechtěl předjímat. Skupina podle něj stanoví klíčové kroky i finanční rámec pro další postup.
Na rozdíl od požáru v Českém Švýcarsku před čtyřmi lety nebylo nyní nutné nikoho evakuovat. Zasažená plocha také byla desetkrát menší než v roce 2022. Policie vyšetřuje požár pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti, prověřuje, zda mohlo jít o úmysl či nedbalost.
