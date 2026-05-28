Hasiči pomocí nákladních dronů uklízeli hadice z míst po požáru v Českém Švýcarsku
Nákladní drony mají hasiči čtyři. Jeden je na generálním ředitelství, další jsou v Hlučíně, Jihlavě a Zbirohu. Každý měří přibližně 180 krát 180 centimetrů, váží okolo 90 kilogramů a unese až 30 kilogramů nákladu.
Úspěšné nasazení v národním parku posloužilo podle mluvčí hasičům především jako praktický nácvik obsluhy těchto robustních strojů a řízení letového provozu v reálných podmínkách. S plošným využíváním cargo dronů hasiči počítají u budoucích mimořádných událostí, kde bude klíčové rychle a bezpečně dopravit materiál do nepřístupných částí požářišť nebo ho z nich evakuovat. "Jde o posun v technologické a logistické podpoře našich zásahů," uvedl vedoucí oddělení komunikace hasičského sboru Jiří Studnička. Dopravovat techniku do náročných terénů znamená pro hasiče extrémní fyzickou zátěž.
V oblasti kolem Chřibské vypukl požár na začátku května, rychle se rozšířil až na 100 hektarů. Drony využívali při zásahu hasiči pro vyhledávání skrytých ohnisek, sledovali pomocí nich situaci ze vzduchu. V roce 2022, kdy v Českém Švýcarsku vypukl největší lesní požár v historii ČR, hořelo na více než 1000 hektarech. Právě po tomto požáru hasiči výrazně investovali do techniky a dronového vybavení.
