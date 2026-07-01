Správci brněnské zeleně v horku intenzivněji zalévají stromy, pracují i v noci
1.7.2026 14:07 | BRNO (ČTK)
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Foto | RyanMcGuire / Pixabay
Kromě zvýšení počtu pracovníků navýšila Veřejná zeleň města Brna i počet zalévacích aut. Běžně vyjedou dvě až tři, nyní je to šest. Důležitá je podle Kasaly zálivka i o víkendech. "Zalijeme tolik stromů jako za celý týden, to je okolo 500 až 600 stromů," poznamenal Kasala.
Aby správci zvýšili odolnost stromů proti vysokým teplotám, postříkali je v uplynulých týdnech také speciálním hnojivem, třeba v Joštově ulici nebo v Tyršově sadu. "Když se to opakuje pravidelně, odolnosti rostlin vůči stresu to pomáhá," dodal Kasala.
Vlna vysokých teplot se podle Kasaly zase tak rychle na stavu stromů neprojeví, její dopady se ukáží až s odstupem času. Na jaře se sucho podepsalo na několika stromech ve Wilsonově lese, které museli pracovníci pokácet.
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