Správci KRNAP rozšiřují kamerový systém, snaží se omezit v parku dopravu
Do střetu se Správou KRNAP se nedávno kvůli pokutám za vjezdy do nejpřísněji chráněné oblasti parku dostala spolumajitelka Luční boudy Klára Sovová. Hřebenová Luční bouda je v klidovém území parku. Ke kritice systému se přidali i další boudaři. V loňských volbách Sovová neúspěšně kandidovala do Poslanecké sněmovny za Motoristy.
Technici Správy KRNAP minulý týden umístili kamery na křižovatce cest pod Lesní boudou na hranici katastrů Černého Dolu a Pece pod Sněžkou. Loni tam fungovaly ve zkušebním provozu. Kamery na frekventovaných vjezdech do parku zaznamenají SPZ.
"V této lokalitě máme nasčítáno šest tetřívků, je to tedy okolo deseti procent krkonošské populace tohoto kriticky ohroženého druhu. Jde tak o významné místo, které musí být klidné. A jelikož si z toho tady někteří udělali zkratku z Dolního Dvora, z Černého Dolu, Rudolfova směrem na Pec pod Sněžkou, tak kamerový telematický systém bude lokalitu sledovat," řekl Drahný.
"Pohyb aut na hřebenech Krkonoš byl už neúnosný. Jakákoli forma omezení byla nezbytně nutná,“ míní místostarosta Černého Dolu Petr Čermák (Tři pilíře).
Vjezd do KRNAP omezuje zákon o ochraně přírody a krajiny. "Po počátečních komplikacích to už začínáme vstřebávat ... Pozitivum vidím v tom, že se tady snížil počet vozidel, někteří to tady používali jako zkratku," řekl Michal Kreipl z Lesní boudy.
Po zavedení systému v roce 2023 správci parku evidovali v některých lokalitách přes 80 procent nepovolených průjezdů. Údaj postupně klesl průměrně na 23 procent. "Přestupky průběžně vyhodnocujeme a za nelegální vjezdy udělujeme sankce," řekl Drahný.
KRNAP opatření zavedl jako jediný národní park. Pokuty jsou podle zástupců parku v tisícikorunách, maximálně v desítkách tisíc korun. "Není to zaměřené proti návštěvníkům ani místním, kteří pravidla dodržují, ale k vymáhání pravidel a snížení tlaku na přírodu," dodal Drahný.
Samoobslužná vjezdová aplikace funguje na adrese https://vjezd.krnap.cz. Vozidla s právem vjezdu se mohou evidovat do systému či na informačních centrech Správy KRNAP. Do aplikace mají přístup registrovaní vlastníci a provozovatelé objektů mimo klidová území KRNAP. Vjezd do klidových území je možný pouze po udělení výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Lze ji získat na základě žádosti Odboru státní správy Správy KRNAP.
Aktuálně finišuje výběrové řízení na místo nového šéfa Správy KRNAP. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v březnu odvolal dosavadního ředitele Robina Böhnische. Park dočasně vede vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus. Podle informací ČTK trojici finalistů tvoří Petr Moravec z trutnovské lesnické akademie a dva současní pracovníci KRNAP, vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb a vedoucí oddělení monitoringu a podkladů k péči David Krause.
