Do druhého kola výběrového řízení na nového šéfa KRNAP postoupilo 11 uchazečů
Mezi uchazeči ze Správy KRNAP, kteří postoupili, jsou podle informací ČTK mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný, vedoucí oddělení monitoringu a podkladů k péči Správy KRNAP David Krause, ekonomický náměstek ředitele Luděk Khol a vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb. Přihlásil se například i provozovatel Klínové boudy František Zálešák, informovaly v polovině dubna Hospodářské noviny.
Ministr Červený v březnu odvolal dosavadního ředitele Robina Böhnische, který stál v čele Správy KRNAP od ledna 2018. Dočasně pak pověřil vedením správy parku vrchního ředitele sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michala Servuse.
Kandidáti museli splnit podmínku ukončeného magisterského vzdělání, podnikatelskou neangažovanost ve funkci a občanskou bezúhonnost. Kromě zaslání strukturovaného profesního životopisu a motivačního dopisu bylo součástí přihlášky i zpracování koncepce rozvoje a dalšího směřování KRNAP s rozpracováním priorit na následujících pět let.
Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v Česku. Byl založený v roce 1963 a rozkládá se na 55 000 hektarech. Zahrnuje významnou část horského masivu Krkonoš v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou.
