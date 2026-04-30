Do druhého kola výběrového řízení na nového šéfa KRNAP postoupilo 11 uchazečů

30.4.2026 20:07 (ČTK)
Foto | Martin2035 / Wikimedia Commons
Do druhého kola výběrového řízení na místo nového šéfa Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) postoupilo 11 uchazečů. Ti se v průběhu května zúčastní ústního pohovoru před výběrovou komisí, kterou jmenoval ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé), sdělila mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.
 
Podle informací ČTK jsou mezi uchazeči, kteří postoupili, všichni čtyři zaměstnanci Správy KRNAP, kteří se do soutěže přihlásili. O post se přihlásilo celkem 14 uchazečů. Ministerstvo původně předpokládalo, že se nový ředitel ujme funkce 4. května, ale výběrové řízení se prodloužilo. Jeho ukončení předpokládá MŽP v průběhu května.

Mezi uchazeči ze Správy KRNAP, kteří postoupili, jsou podle informací ČTK mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný, vedoucí oddělení monitoringu a podkladů k péči Správy KRNAP David Krause, ekonomický náměstek ředitele Luděk Khol a vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb. Přihlásil se například i provozovatel Klínové boudy František Zálešák, informovaly v polovině dubna Hospodářské noviny.

Ministr Červený v březnu odvolal dosavadního ředitele Robina Böhnische, který stál v čele Správy KRNAP od ledna 2018. Dočasně pak pověřil vedením správy parku vrchního ředitele sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michala Servuse.

Kandidáti museli splnit podmínku ukončeného magisterského vzdělání, podnikatelskou neangažovanost ve funkci a občanskou bezúhonnost. Kromě zaslání strukturovaného profesního životopisu a motivačního dopisu bylo součástí přihlášky i zpracování koncepce rozvoje a dalšího směřování KRNAP s rozpracováním priorit na následujících pět let.

Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v Česku. Byl založený v roce 1963 a rozkládá se na 55 000 hektarech. Zahrnuje významnou část horského masivu Krkonoš v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou.

