https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/povodi-labe-zacalo-s-tezbou-sedimentu-z-vypustene-labske-prehrady-v-krkonosich
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Povodí Labe začalo s těžbou sedimentů z vypuštěné Labské přehrady v Krkonoších

1.6.2026 10:56 | ŠPINDLERŮV MLÝN (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Státní podnik Povodí Labe začal v minulých dnech těžit sedimenty z vypuštěné Labské přehrady pod Špindlerovým Mlýnem v Krkonoších. Práce potrvají do konce září. Podnik odhaduje odtěžení asi 33 000 metrů krychlových sedimentů, které se do přehrady dostaly hlavně při povodních v září 2024. ČTK to řekl mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
 
Přehradu vodohospodáři začali vypouštět na začátku května. Aktuálně je hladina vody v přehradě na kótě 675,15 metru nad mořem, což je 3,5 metru pod úrovní stálého nadržení a 19 metrů pod korunou hráze. "Hladina již dál klesat nebude a po dobu těžby sedimentů se bude pohybovat rozpětí od 674 do 676 metrů nad mořem," uvedl Prokopec.

Stavbaři na dně přehrady nejprve začali bagry a další těžkou technikou hloubit v sedimentu odvodňovací strouhy. Voda obsažená ve splaveninách díky tomu rychleji odteče do meandrujícího Labe na dně přehrady. Lehčí sediment bez vody pak nákladní auta odvezou. Sedimenty stavební firma PAS Natura odtěží v úseku dlouhém asi 700 metrů od začátku vtoku Labe do přehrady po štěrkovou přepážku, a to na úroveň původního dna. Práce přijdou na 25,9 milionu korun bez daně z přidané hodnoty.

Usazování splavenin v přehradě je podle vodohospodářů přirozený proces. Důležitou roli má příčná štěrková přepážka, která snižuje rychlost proudění vody a omezuje vznik nánosů v hlubší části nádrže. Aby si přehrada uchovala plnou schopnost zadržovat povodňové průtoky, Povodí Labe sedimenty odstraňuje. Při předchozí těžbě splavenin v roce 2009 těžká technika z přehrady odvezla asi 40.000 metrů krychlových sedimentů.

Odtok z nádrže v těchto dnech činí necelý jeden metr krychlový za vteřinu. Při velké povodni v červenci 1997 přehradou protékalo 177 metrů krychlových vody za vteřinu.

Přehrada Labská byla postavena v letech 1910 až 1916. Podnětem k její stavbě byla katastrofální povodeň z července 1897. Přehrada je v úzkém labském údolí, kam stéká voda z okolních krkonošských kopců. Účelem přehrady je zachytit povodňovou vlnu a snížit její účinek, částečně ochránit území pod přehradou před povodní, zajistit minimální průtok v Labi pod nádrží a rekreace. Objem nádrže je 2,9 milionu metrů krychlových.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Přírodu na Sněžce opět chrání ochranné sítě Foto: Radek Drahný Správa KRNAP Správci KRNAP rozmístili na Sněžce sítě, mají zabránit vstupu do cenné přírody Vydra říční Foto: Henning Leweke Flickr Mezinárodní den vyder je příležitostí připomenout si, že ochrana čistých vod je zásadní pro celé ekosystémy Krkonoš Čisté Krkonoše Foto: Kamila Antošová KRNAP Dobrovolníci při akci Čisté Krkonoše sesbírali 2,5 tuny odpadu, i nápravu z auta

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist