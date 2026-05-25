Mezinárodní den vyder je příležitostí připomenout si, že ochrana čistých vod je zásadní pro celé ekosystémy Krkonoš
V Krkonoších dnes patří vydra říční mezi stabilně se vyskytující druhy. Odhaduje se, že v pohoří žijí přibližně tři desítky jedinců. Pracovníci ochrany přírody pravidelně nacházejí pobytové znaky, zejména trus a stopy, na všech významnějších vodních tocích, například na Jizeře, Jizerce, Labi, Malém Labi, Úpě, Malé Úpě, Kalné, Zlatém potoce nebo Lučním potoce.
Nebylo tomu tak vždy. Dlouho byla na seznamu vymizelých druhů. Už v polovině 19. století byla uváděna jako nepočetná a poslední úlovek je z roku 1934. Dalších 70 let Krkonošemi, resp. jejich podhůřím, jen občas migrovala. Po roce 2000 se začala její populace stabilizovat a růst.
Za největší ohrožení vyder (nejen v Krkonoších) jsou dnes považovány srážky s automobily, ke kterým dochází především při migraci podél vodních toků a při křížení silnic. Přesto lze současný stav populace hodnotit jako stabilní.
Vydra říční je dokonale přizpůsobena životu ve vodě. Má hustou nepromokavou srst, plovací blány mezi prsty a dlouhý svalnatý ocas, který jí pomáhá při plavání. Živí se převážně rybami, ale nepohrdne ani obojživelníky či raky. V přírodě hraje důležitou roli, protože často loví oslabené nebo nemocné jedince a pomáhá tak udržovat zdravou populaci vodních živočichů.
Mezinárodní den vyder je příležitostí připomenout si, že ochrana čistých řek a potoků je zásadní nejen pro vydry, ale pro celé horské ekosystémy Krkonoš.
Financováno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu č. CH-V1-17 Zodpovědně do přírody: partnerství pro národní parky.
