Mezinárodní den vyder je příležitostí připomenout si, že ochrana čistých vod je zásadní pro celé ekosystémy Krkonoš

25.5.2026 09:19 | PRAHA (Ekolist.cz) | Radek Drahný
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Cloudtail the Snow Leopard / Flickr
Mezinárodní den vyder, který se každoročně slaví na konci května, upozorňuje na význam ochrany tohoto vzácného a charismatického živočicha i jeho přirozeného prostředí. Vydra říční je symbolem zdravých vodních ekosystémů a její přítomnost potvrzuje dobrou kvalitu životního prostředí. Do Krkonoš se úspěšně vrátila a dnes jich dle odhadů jsou tři desítky. Správa KRNAP při této příležitosti pořádá ve čtvrtek 28. května od 15 hodin ve Vrchlabí Vydří vycházku pro veřejnost.
 
Po celém světě jsou vydry ohrožovány znečištěním vod, úbytkem přirozeného prostředí, nedostatkem potravy i rostoucí dopravou. Všechny druhy vyder jsou vedeny na Červeném seznamu IUCN. Mezinárodní den vyder byl poprvé vyhlášen v roce 2015 organizací IOSF (International Otter Survival Fund), aby zvýšil povědomí veřejnosti o potřebě jejich ochrany.

V Krkonoších dnes patří vydra říční mezi stabilně se vyskytující druhy. Odhaduje se, že v pohoří žijí přibližně tři desítky jedinců. Pracovníci ochrany přírody pravidelně nacházejí pobytové znaky, zejména trus a stopy, na všech významnějších vodních tocích, například na Jizeře, Jizerce, Labi, Malém Labi, Úpě, Malé Úpě, Kalné, Zlatém potoce nebo Lučním potoce.

Nebylo tomu tak vždy. Dlouho byla na seznamu vymizelých druhů. Už v polovině 19. století byla uváděna jako nepočetná a poslední úlovek je z roku 1934. Dalších 70 let Krkonošemi, resp. jejich podhůřím, jen občas migrovala. Po roce 2000 se začala její populace stabilizovat a růst.

Za největší ohrožení vyder (nejen v Krkonoších) jsou dnes považovány srážky s automobily, ke kterým dochází především při migraci podél vodních toků a při křížení silnic. Přesto lze současný stav populace hodnotit jako stabilní.

Vydra říční je dokonale přizpůsobena životu ve vodě. Má hustou nepromokavou srst, plovací blány mezi prsty a dlouhý svalnatý ocas, který jí pomáhá při plavání. Živí se převážně rybami, ale nepohrdne ani obojživelníky či raky. V přírodě hraje důležitou roli, protože často loví oslabené nebo nemocné jedince a pomáhá tak udržovat zdravou populaci vodních živočichů.

Mezinárodní den vyder je příležitostí připomenout si, že ochrana čistých řek a potoků je zásadní nejen pro vydry, ale pro celé horské ekosystémy Krkonoš.

Financováno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu č. CH-V1-17 Zodpovědně do přírody: partnerství pro národní parky.
foto - Drahný Radek
Radek Drahný
Autor je tiskový mluvčí Správy KRNAP.
