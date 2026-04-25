Děti se zapojily do péče o orchidejové louky v Krkonoších

25.4.2026 05:22 | PRAHA (Ekolist.cz) | Radek Drahný
Foto | Kamila Antošová / Správa KRNAP
Jaro je časem, kde nutné vyhrabat starou trávu z krkonošských luk. Důvod je jednoduchý – snaha o zvýšení druhové rozmanitosti těchto botanických lokalit. Již řadu let se do této výpomoci krkonošské přírodě zapojují děti z několika zdejších škol a nejinak je tomu i letos.
 
Takto pečujeme o vzácné botanické lokality – orchidejové louky, které Správa KRNAP každoročně na jaře zbavuje staré loňské trávy – stařiny. Světlo a prostor tak získají konkurenčně méně schopné rostlinné druhy (například prstnatec bezový), které jsou často řazeny mezi zákonem chráněné. Většina lokalit, o něž se staráme, je významná především výskytem vstavačovitých rostlin, dále se zde vyskytují například vzácné hořečky nebo šafrány. Takové rostliny jsou ale pod neustálým tlakem zdatnějších konkurentů, především trav a mechů. V této chvíli jsou již pohrabané lokality ve Víchové nad Jizerou, Černém Dole a Sklenářovicích. Na řadu se dostanou také lokality v Harrrachově, Horních Albeřicích, na Slunečné stráni či na Hoffmanových Boudách.

Na ošetřování luk, které spočívá zejména v hrabání, odstraňování napadaných větví a náletů dřevin se významnou měrou podílejí žáci základních škol a studenti gymnázií. Letos se účastní základní školy z Vidochova, Dolního Lánova, Lánova, Černého Dolu, Harrachova, Vrchlabí, Janských Lázní, Žacléře, Trutnova, Dolní Branné Hostinného a gymnázia Vrchlabí. Manuální práce ale není jedinou náplní jejich programu. V rámci ekologické výchovy se děti dozví mnohé o tématu krkonošských luk, o ohrožených modráscích a o jarní květeně.

Tento management vzácných botanických lokalit provádí Správa KRNAP ve spolupráci se školami již řadu let. Výsledky jsou evidentní. Na takto udržovaných botanických lokalitách se zvyšuje počet zmíněných ohrožených rostlin.

Radek Drahný
Autor je tiskový mluvčí Správy KRNAP.
