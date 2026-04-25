Děti se zapojily do péče o orchidejové louky v Krkonoších
25.4.2026 05:22 | PRAHA (Ekolist.cz) | Radek Drahný
Na ošetřování luk, které spočívá zejména v hrabání, odstraňování napadaných větví a náletů dřevin se významnou měrou podílejí žáci základních škol a studenti gymnázií. Letos se účastní základní školy z Vidochova, Dolního Lánova, Lánova, Černého Dolu, Harrachova, Vrchlabí, Janských Lázní, Žacléře, Trutnova, Dolní Branné Hostinného a gymnázia Vrchlabí. Manuální práce ale není jedinou náplní jejich programu. V rámci ekologické výchovy se děti dozví mnohé o tématu krkonošských luk, o ohrožených modráscích a o jarní květeně.
Tento management vzácných botanických lokalit provádí Správa KRNAP ve spolupráci se školami již řadu let. Výsledky jsou evidentní. Na takto udržovaných botanických lokalitách se zvyšuje počet zmíněných ohrožených rostlin.
reklama
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk