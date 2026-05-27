Správci KRNAP rozmístili na Sněžce sítě, mají zabránit vstupu do cenné přírody
Návštěvníkům vrcholu byl k volnému pohybu v minulosti vyhrazen prostor přibližně o velikosti poloviny fotbalového hřiště. "Mnozí to ale nerespektují a vstupují na alpínské trávníky či lezou po skalách. Proto správy obou krkonošských národních parků (českého i polského) v posledních letech v letní sezoně oddělují prostor přírody od návštěvníků červenou jeden metr vysokou ochrannou sítí," uvedl mluvčí.
Toto opatření je pouze jedno z mnoha, kterými se Správa KRNAP snaží zabránit škodám na přírodě na vrcholu Sněžky. V letních měsících tam dohlíží na dodržování zákonných pravidel strážce parku. "Tato strážní a informační služba bude dle možností posilována i o služby s Policií ČR. Dále na vrcholu přibyly cedulky s informacemi o vzácných druzích, které na vrcholu rostou nebo žijí a které pohyb návštěvníků volným terénem může ohrožovat," uvedl Drahný. Na vrcholu Sněžky v minulých letech také přibyly dřevěné lavičky, na kterých mohou turisté odpočívat.
Návštěvnost Sněžky je podle správců parku extrémní. Denní úhrn pěších turistů je v letní sezoně až 9000 lidí, přičemž v tom nejsou zahrnuti lidé přepravení kabinovou lanovkou z Pece pod Sněžkou, která má denní kapacitu až 2400 cestujících. Provozovatelé lanovky ale opakovaně uvádějí, že dráha z Pece na Sněžku nepředstavuje v tomto ohledu zásadní problém. Potvrzují to i zástupci Správy KRNAP. Podle nich je více návštěvníků Sněžky z polské strany hranice. Na polský vrch Kopa nedaleko Sněžky z polského střediska Karpacz totiž vede lanovka s hodinovou přepravní kapacitou až 900 lidí.
Přírodní prostředí je na Sněžce (1603 m n.m.) podle správců parku nenahraditelné, proto je nutné přísně chránit nejen tamní rostliny a živočichy, ale také geologické jevy. V důsledku mrazivého a větrného klimatu tam vznikly mrazem tříděné půdy, lze tam spatřit kamenné mnohoúhelníky, brázdy, svahové terasy či kamenné sutě. Neukáznění lidé do těchto procesů trvajících desítky tisíc let v minulosti zasahovali například stavěním kamenných pyramid.
Správci KRNAP se začátkem letní sezony nabádají návštěvníky Krkonoš, aby dodržovali pravidla v národním parku. Mezi hlavní pravidla v KRNAP patří zákaz vstupu mimo značené cesty v klidových územích či zákaz létání s drony. Problémem jsou podle správců KRNAP i pohozené odpadky. Připomínají také, že vjezd motorových vozidel na území národního parku definuje zákon. Například cyklisté mohou jet v národním parku jen po cyklotrase.
reklama