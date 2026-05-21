Mapa republiky v Krkonoších roztaje zřejmě už v květnu, sněhu je málo

21.5.2026 19:19 | PEC POD SNĚŽKOU (ČTK)
Foto | Kamila Antošová / Správa KRNAP
Sněhové pole známé jako Mapa republiky, které se každoročně na jaře rýsuje nad Modrým dolem ve východních Krkonoš, brzy roztaje. Letos je v lokalitě nejméně sněhu za dobu měření, řekl ČTK mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný. Pracovníci parku 20. května v lokalitě naměřili už jen 2,2 metru sněhu. Sněhové pole má rozlohu 850 metrů čtverečních. Ukazuje to podle mluvčího na skutečnost, že zimní sezona 2025/2026 byla, co do množství sněhu, podprůměrná.
 
"Lze tedy odhadovat, že legendární sněhové pole Mapa republiky roztaje ještě v květnu," řekl Drahný.

Foto | Přemysl Janata, GIS / Správa KRNAP

Letošní maximum 4,8 metru bylo naměřeno 3. března. "Jednalo se o absolutně nejnižší naměřenou hodnotu za 25 let souvislého měření v této lokalitě. Je to důsledek nedostatečného sněžení, jež v kombinaci se silnými větry, které v Krkonoších tradičně vanou ze severozápadu, unášejí sníh z Bílé louky a ten se usazuje právě na jižním svahu Studniční hory a vytváří tak známé sněhové pole," řekl Drahný.

Nejvíce sněhu na Mapě republiky Správa KRNAP zaznamenala v zimě 1999/2000, kdy tam bylo 15,7 metru. Tehdy sněhové pole odtálo až v první dekádě srpna.

Pracovníci správy parku lokalitu v nadmořské výšce 1420 až 1455 metrů pravidelně zkoumají více než dvě desítky let. Teprve s použitím moderních technologií, přesným zaměřením terénu bez sněhu i terénu se sněhovou vrstvou a jejich porovnáním získávají odborníci nejpřesnější možná data. "Cílem výzkumu je pochopit, jak sněhová pokrývka ovlivňuje mikroklima v závětrné oblasti Studniční hory," uvedl botanik Správy KRNAP Josef Harčarik.

Přestože leží Mapa republiky na jižním svahu, který na jiných místech odtává nejdříve, zde sníh naopak zůstává nejdéle v Krkonoších. Důvodem je modelace terénu a větrné proudy anemo-orografického systému Bílého Labe, které tam pravidelně ukládají značné množství sněhu.

"Sněhová vrstva pak dosahuje mnohametrové výšky. Jak sněhové pole odtává, ztrácí postupně tvar prvorepublikového Československa s Podkarpatskou Rusí, posléze odtává Slovensko, až nakonec zůstávají střední Čechy," dodal Drahný.

Charakteristického tvaru sněhového pole si všimli turisté a začali mu přezdívat Mapa republiky. Dnes se nachází v klidovém území KRNAP, pěšky se přímo k ní turista nepodívá. Dobře je ale vidět například z cesty mezi Výrovkou a Památníkem obětem hor nebo od bufetu Na Rozcestí. Za dobrého počasí je viditelné ze vzdáleností větší než sto kilometrů.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
PH

Pavel Hanzl

21.5.2026 20:55
Jak je to možný? klimatická krize u nás přece už skončilo, řekl cha cha "ministr!!!"
TS

Tonda Selektoda

22.5.2026 07:31
Prý:"Mapa republiky v Krkonoších roztaje zřejmě už v květnu, sněhu je málo"
A z čeho je ta mapa zhotovena, když roztaje? Že by byla ze sněhu?
Jaroslav Řezáč

22.5.2026 08:10
klimatisti mají rádi svoje lineární uvažování o nelineárním počasí natož vzdušném proudění.
