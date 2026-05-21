Mapa republiky v Krkonoších roztaje zřejmě už v květnu, sněhu je málo
Letošní maximum 4,8 metru bylo naměřeno 3. března. "Jednalo se o absolutně nejnižší naměřenou hodnotu za 25 let souvislého měření v této lokalitě. Je to důsledek nedostatečného sněžení, jež v kombinaci se silnými větry, které v Krkonoších tradičně vanou ze severozápadu, unášejí sníh z Bílé louky a ten se usazuje právě na jižním svahu Studniční hory a vytváří tak známé sněhové pole," řekl Drahný.
Nejvíce sněhu na Mapě republiky Správa KRNAP zaznamenala v zimě 1999/2000, kdy tam bylo 15,7 metru. Tehdy sněhové pole odtálo až v první dekádě srpna.
Pracovníci správy parku lokalitu v nadmořské výšce 1420 až 1455 metrů pravidelně zkoumají více než dvě desítky let. Teprve s použitím moderních technologií, přesným zaměřením terénu bez sněhu i terénu se sněhovou vrstvou a jejich porovnáním získávají odborníci nejpřesnější možná data. "Cílem výzkumu je pochopit, jak sněhová pokrývka ovlivňuje mikroklima v závětrné oblasti Studniční hory," uvedl botanik Správy KRNAP Josef Harčarik.
Přestože leží Mapa republiky na jižním svahu, který na jiných místech odtává nejdříve, zde sníh naopak zůstává nejdéle v Krkonoších. Důvodem je modelace terénu a větrné proudy anemo-orografického systému Bílého Labe, které tam pravidelně ukládají značné množství sněhu.
"Sněhová vrstva pak dosahuje mnohametrové výšky. Jak sněhové pole odtává, ztrácí postupně tvar prvorepublikového Československa s Podkarpatskou Rusí, posléze odtává Slovensko, až nakonec zůstávají střední Čechy," dodal Drahný.
Charakteristického tvaru sněhového pole si všimli turisté a začali mu přezdívat Mapa republiky. Dnes se nachází v klidovém území KRNAP, pěšky se přímo k ní turista nepodívá. Dobře je ale vidět například z cesty mezi Výrovkou a Památníkem obětem hor nebo od bufetu Na Rozcestí. Za dobrého počasí je viditelné ze vzdáleností větší než sto kilometrů.
reklama
Dále čtěte |
Online diskuse
Všechny komentáře (3)
Pavel Hanzl21.5.2026 20:55
Tonda Selektoda22.5.2026 07:31
A z čeho je ta mapa zhotovena, když roztaje? Že by byla ze sněhu?