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Zaměstnanci KRNAP se obávají škrtů a změn, odbory chtějí jasné odpovědi

10.6.2026 01:10 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Martin2035 / Wikimedia Commons
Odboráři Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) vyzvali v otevřeném dopise ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) k větší transparentnosti při výběru ředitele parku, k vysvětlení avizovaného snižování počtu pracovních úvazků a také nejasností o rozsahu a dopadech případných organizačních změn. ČTK o tom informoval předseda Základní odborová organizace Správy KRNAP Aleš Mego. ČTK má dokument k dispozici.
 
"Naším cílem není vstupovat do politického rozhodování MŽP ani vést kampaň proti jakémukoli uchazeči o funkci ředitele Správy KRNAP," uvedli odboráři.

Podle nich je ale jejich povinností hájit práva a zájmy zaměstnanců, zejména právo na informace, projednání zásadních organizačních změn, stabilitu pracovního prostředí a důvěru v řízení organizace. "Právě tato důvěra je v současné době mezi zaměstnanci výrazně oslabena," uvádí se v dokumentu.

Podle zástupců odborů Správy KRNAP nejistota mezi zaměstnanci trvá měsíce. "Správa KRNAP je organizací s mimořádnou odpovědností vůči české přírodě i veřejnosti. Za touto organizací však stojí konkrétní lidé – zaměstnanci, kteří dnes potřebují především jistotu, důvěru a vědomí, že jejich práce a budoucnost nejsou přehlíženy," uvedli v dopise.

Ministr v březnu odvolal ředitele Robina Böhnische, park dočasně vede vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus. Ministerstvo původně předpokládalo, že se nový ředitel ujme funkce 4. května, ale výběrové řízení se prodloužilo a podle dostupných informací nebyl termín jeho jmenování dosud stanoven. Přihlásilo se do něj 14 uchazečů. Finalisty výběrového řízení na ředitele parku jsou podle dostupných informací učitel České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec, vedoucí oddělení projektového řízení správy KRNAP Josef Taláb a vedoucí oddělení monitoringu a podkladů k péči KRNAP David Krause.

Odboráři Správy KRNAP provedla mezi zaměstnanci anonymní interní průzkum nálady, přičemž z celkového počtu 263 zaměstnanců se jej zúčastnilo 156. Například 93 procent respondentů je podle zjištění odborářů znepokojeno současnou situací kolem výběru ředitele parku a 99,4 procenta respondentů nepovažuje současnou úroveň informovanosti zaměstnanců ze strany MŽP za dostatečnou. Přes 90 procent respondentů vyjádřilo obavy také ze snížení počtu pracovních úvazků a 98,1 procenta uvedlo obavy, že změna vedení může vést k personálním změnám, nátlaku nebo zhoršení pracovního klimatu.

"Z průzkumu dále vyplynulo, že 97,5 procenta respondentů podporuje, aby základní odborová organizace Správy KRNAP k situaci přijala stanovisko," stojí v dopise. Odboráři v něm také žádají, aby všechny podstatné organizační a personální změny byly s odbory předem projednány.

Možné změny v KRNAP jítří delší dobu emoce. Například v květnu zástupci Svazku obcí Východní Krkonoše v dopise adresovaném také ministrovi životního prostředí upozornili na údajnou nevhodnost jednoho z finalistů, a to Petra Moravce.

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