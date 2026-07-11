Na hřebeny Krkonoš se vrátily hlídky strážců národního parku na koních
Dvoučlenné hlídky se pohybují především ve dvou lokalitách. V západních Krkonoších vyjíždějí na trase Janova Hora, Rovinka, Horní Mísečky, Vrbatova bouda a pramen Labe. Ve východní části hor putují po trase Rennerovy Boudy, bufet Na rozcestí a Výrovka. Za sezonu hlídky najedou stovky kilometrů.
Správa KRNAP při projektu dlouhodobě spolupracuje s Horskou farmou Hucul na Janově Hoře, která poskytuje koně a zajišťuje také výcvik jezdců. "Díky této spolupráci mohou strážci využívat spolehlivé a pro horský terén vhodné koně, kteří jsou zvyklí na pohyb mezi turisty i v náročných podmínkách Krkonoš," uvedl Drahný.
Koňské hlídky podle správců parku vycházejí z historického sepětí Krkonoš s koňmi, kteří byli po staletí běžnou součástí života místních horalů. Přestože každodenní využití koní ve větším měřítku podle Drahného skončilo před necelým půlstoletím, koně mají v Krkonoších své místo dodnes. Správa KRNAP je například využívá při přibližování dříví z obtížně přístupných lokalit, kde je potřeba kvůli cenné přírodě šetrný přístup.
Krkonošský národní park byl založen v roce 1963 a je nejstarším národním parkem v ČR. Rozkládá se téměř na 55.000 hektarech na území okresů Trutnov, Semily a Jablonec. Spolu s polským parkem tvoří KRNAP největší chráněnou přírodní oblast ve střední Evropě. Krkonošský národní park ročně navštíví kolem 13 milionů lidí.
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