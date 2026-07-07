Pastva krav pomůže v Krkonoších všivci, jednomu z nejvzácnějších druhů rostlin české přírody
Pastva představuje tradiční způsob hospodaření, který v minulosti významně ovlivňoval podobu krkonošské krajiny, včetně části území nad horní hranicí lesa. Cílem pilotního opatření je zjistit, zda může řízená pastva přispět k vytvoření vhodnějších podmínek pro růst všivce krkonošského a dalších vzácných druhů vázaných na otevřená horská stanoviště.
Zvířata budou po celou dobu pastvy pod dohledem. Materiál potřebný k realizaci pastvy, například mobilní oplocení nebo napájecí vana, bude dopraven pouze v nezbytném rozsahu.
Samotné pastvě předcházel podrobný inventarizační průzkum cévnatých rostlin, lišejníků a mechorostů. Současně byl zdokumentován výchozí stav vegetace. Stejné sledování bude pokračovat i po ukončení zásahu, aby bylo možné objektivně vyhodnotit jeho přínosy a případné dopady.
„Pilotní projekt nám umožní ověřit, zda může být krátkodobá řízená pastva vhodným nástrojem péče o nejcennější části krkonošské tundry ohrožené zarůstáním expanzními keříky a travinami. Veškeré zásahy budou probíhat pod odborným dohledem a jejich výsledky budou pečlivě vyhodnoceny,“ říká Stanislav Březina, botanik Správy KRNAP a odborný garant tohoto projektu.
Správa KRNAP dlouhodobě hledá efektivní způsoby ochrany nejvzácnějších druhů a stanovišť Krkonoš. Pilotní managementové zásahy představují důležitý krok k získání poznatků, které mohou být využity při budoucí péči o unikátní horskou přírodu národního parku a umožní správě reagovat na ohrožení způsobená především klimatickou změnou a přetrvávajícími zvýšenými spady dusíku.
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