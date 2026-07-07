https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/pastva-krav-pomaha-v-krkonosich-vsivci-jednomu-z-nejvzacnejsich-druhu-rostlin-ceske-prirody
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Pastva krav pomůže v Krkonoších všivci, jednomu z nejvzácnějších druhů rostlin české přírody

7.7.2026 05:37 | PRAHA (Ekolist.cz) | Radek Drahný
Diskuse: 2
Foto | Radek Drahný / Správa KRNAP
Správa Krkonošského národního parku letos pokračuje v pilotních managementových zásazích nad horní hranicí lesa ve snaze podpořit zachování všivce krkonošského pravého, jednoho z nejvzácnějších druhů rostlin české přírody. Jedná se o krkonošský endemit, jenž neroste nikde jinde na světě. Loni jsme na Labské louce posekali trávu, hrabali stařinu, vyřezávali šířící se keříky borůvky a následně odklízeli biomasu. V letošním roce plánujeme mimo jiné pastvu krav na Stříbrném návrší. Cílem opatření je ověřit vhodné postupy péče o vybraná místa krkonošské arkto-alpínské tundry a podpořit zachování tohoto druhu.
 
Na lokalitě poblíž bývalé Scharfovy boudy na Stříbrném návrší necháme krátkodobě pást dva až tři kusy skotu po dobu přibližně dvou týdnů. Délka pastvy bude přizpůsobena aktuálnímu stavu spásaného porostu.

Pastva představuje tradiční způsob hospodaření, který v minulosti významně ovlivňoval podobu krkonošské krajiny, včetně části území nad horní hranicí lesa. Cílem pilotního opatření je zjistit, zda může řízená pastva přispět k vytvoření vhodnějších podmínek pro růst všivce krkonošského a dalších vzácných druhů vázaných na otevřená horská stanoviště.

Zvířata budou po celou dobu pastvy pod dohledem. Materiál potřebný k realizaci pastvy, například mobilní oplocení nebo napájecí vana, bude dopraven pouze v nezbytném rozsahu.

Všivec krkonošský
Všivec krkonošský
Foto | Kamila Antošová / Správa KRNAP

Samotné pastvě předcházel podrobný inventarizační průzkum cévnatých rostlin, lišejníků a mechorostů. Současně byl zdokumentován výchozí stav vegetace. Stejné sledování bude pokračovat i po ukončení zásahu, aby bylo možné objektivně vyhodnotit jeho přínosy a případné dopady.

„Pilotní projekt nám umožní ověřit, zda může být krátkodobá řízená pastva vhodným nástrojem péče o nejcennější části krkonošské tundry ohrožené zarůstáním expanzními keříky a travinami. Veškeré zásahy budou probíhat pod odborným dohledem a jejich výsledky budou pečlivě vyhodnoceny,“ říká Stanislav Březina, botanik Správy KRNAP a odborný garant tohoto projektu.

Správa KRNAP dlouhodobě hledá efektivní způsoby ochrany nejvzácnějších druhů a stanovišť Krkonoš. Pilotní managementové zásahy představují důležitý krok k získání poznatků, které mohou být využity při budoucí péči o unikátní horskou přírodu národního parku a umožní správě reagovat na ohrožení způsobená především klimatickou změnou a přetrvávajícími zvýšenými spady dusíku.

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foto - Drahný Radek
Radek Drahný
Autor je tiskový mluvčí Správy KRNAP.
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Všechny komentáře (2)
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PB

Petr Blažek

7.7.2026 05:59
A nevadí, že ačkoliv je to národní park, tak se jedná čistě o lidský zásah.
A co ty krávy nevadí, že u toho budou prdět?
Jedna kytka a tolik rozporů.
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ss

smějící se bestie

7.7.2026 07:12 Reaguje na Petr Blažek
1*
a co na to tůristi, že.
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