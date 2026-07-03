Vyšly dosud česky nepublikované Legendy o Krakonošovi
Výjimečné na ní je i to, že k ilustrování knihy Správa KRNAP přizvala děti různých stupňů škol ve věku od 3 do 14 let. Díky tomu děti vytvořily neopakovatelný soubor ilustrací, které jednotlivé legendy doprovázejí1.
Kniha o formátu A4 a rozsahu 208 stran nabízí nejen samotné překlady legend, ale také zasvěcený úvod do jejich historických a literárních souvislostí. Čtenáři se mohou seznámit s tím, jak Musäus proměnil staré krkonošské pověsti v literární dílo plné humoru, emocí, ironie i překvapivě moderních témat.
„Musäovy Legendy o Krakonošovi představují jedno z nejvýznamnějších literárních zpracování krakonošské látky vůbec. Právě zde se Krakonoš poprvé objevuje jako mnohovrstevnatá postava s vlastními city, rozpory a vývojem. Tento soubor výrazně ovlivnil podobu krakonošovské tradice v celé střední Evropě a po více než dvě staletí patří ke kanonickým dílům věnovaným vládci Krkonoš,“ uvádí literární historik Ladislav Futtera, který se Musäovým legendám dlouhodobě věnuje ve svých odborných studiích.
Jednotlivé části byly v minulosti do češtiny překládány výběrově, úplný český překlad všech pěti legend dosud chyběl. „Současné vydání tak představuje významný příspěvek k poznání kulturních dějin Krkonoš,“ dodal.
Publikace ukazuje Krakonoše nejen jako pohádkovou bytost, ale také jako proměnlivý symbol, který se v průběhu staletí vyvíjel spolu s představami lidí o horách, přírodě, spravedlnosti i lidské společnosti. Čtenáře zavádí do světa, kde se prolíná magie krkonošských hřebenů, lidské vášně, humor i jemná společenská satira.
Kniha je určena všem milovníkům příběhů, historie, regionální kultury i těm, kteří chtějí poznat Krakonoše v podobě, která inspirovala generace evropských čtenářů.
Publikace Legendy o Krakonošovi bude v prodeji za doporučenou cenu 299 Kč. Zájemci ji zakoupí v regionálních informačních centrech, především v informačních centrech Správy KRNAP, a také prostřednictvím internetového obchodu eshop.krnap.cz.
Kniha vychází ve spolupráci Matice české a Společnosti Národního muzea, z. s.
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