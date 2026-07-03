https://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/vysly-dosud-cesky-nepublikovane-legendy-o-krakonosovi
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vyšly dosud česky nepublikované Legendy o Krakonošovi

3.7.2026
Zdroj | Správa KRNAP
Správa Krkonošského národního parku představuje knižní novinku, která významně obohacuje poznání jednoho z nejznámějších symbolů Krkonoš. Publikace Legendy o Krakonošovi přináší vůbec první úplný český překlad slavného souboru pěti příběhů německého spisovatele Johanna Karla Augusta Musäa z roku 1783.
 
Krakonoš patří k nejvýraznějším postavám středoevropské kulturní tradice. Přestože jeho příběhy po staletí inspirovaly české i německé autory, kompletní překlad Musäových Legend o Krakonošovi dosud českým čtenářům chyběl. Nová publikace tuto mezeru zaplňuje a poprvé zpřístupňuje všech pět legend v úplném českém znění.

Výjimečné na ní je i to, že k ilustrování knihy Správa KRNAP přizvala děti různých stupňů škol ve věku od 3 do 14 let. Díky tomu děti vytvořily neopakovatelný soubor ilustrací, které jednotlivé legendy doprovázejí1.

Kniha o formátu A4 a rozsahu 208 stran nabízí nejen samotné překlady legend, ale také zasvěcený úvod do jejich historických a literárních souvislostí. Čtenáři se mohou seznámit s tím, jak Musäus proměnil staré krkonošské pověsti v literární dílo plné humoru, emocí, ironie i překvapivě moderních témat.

„Musäovy Legendy o Krakonošovi představují jedno z nejvýznamnějších literárních zpracování krakonošské látky vůbec. Právě zde se Krakonoš poprvé objevuje jako mnohovrstevnatá postava s vlastními city, rozpory a vývojem. Tento soubor výrazně ovlivnil podobu krakonošovské tradice v celé střední Evropě a po více než dvě staletí patří ke kanonickým dílům věnovaným vládci Krkonoš,“ uvádí literární historik Ladislav Futtera, který se Musäovým legendám dlouhodobě věnuje ve svých odborných studiích.

Jednotlivé části byly v minulosti do češtiny překládány výběrově, úplný český překlad všech pěti legend dosud chyběl. „Současné vydání tak představuje významný příspěvek k poznání kulturních dějin Krkonoš,“ dodal.

Publikace ukazuje Krakonoše nejen jako pohádkovou bytost, ale také jako proměnlivý symbol, který se v průběhu staletí vyvíjel spolu s představami lidí o horách, přírodě, spravedlnosti i lidské společnosti. Čtenáře zavádí do světa, kde se prolíná magie krkonošských hřebenů, lidské vášně, humor i jemná společenská satira.

Kniha je určena všem milovníkům příběhů, historie, regionální kultury i těm, kteří chtějí poznat Krakonoše v podobě, která inspirovala generace evropských čtenářů.

Publikace Legendy o Krakonošovi bude v prodeji za doporučenou cenu 299 Kč. Zájemci ji zakoupí v regionálních informačních centrech, především v informačních centrech Správy KRNAP, a také prostřednictvím internetového obchodu eshop.krnap.cz.

Kniha vychází ve spolupráci Matice české a Společnosti Národního muzea, z. s.

reklama
foto - Drahný Radek
Radek Drahný
Autor je tiskový mluvčí Správy KRNAP.

tisknout poslat
Další články autora |
Sasanky v kleci Foto: Kamila Antošová Správa KRNAP Sasanky v kleci. V Krkonoších chrání jednu z nejvzácnějších a nejohroženějších rostlin tamní květeny Lupina mnoholistá Foto: Kamila Antošová KRNAP Začíná Týden invazních druhů. V Krkonoších se omezuje zejména těchto 5 rostlin Vydra říční Foto: Henning Leweke Flickr Mezinárodní den vyder je příležitostí připomenout si, že ochrana čistých vod je zásadní pro celé ekosystémy Krkonoš

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist