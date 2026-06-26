Sasanky v kleci. V krkonoších chrání jednu z nejvzácnějších a nejohroženějších rostlin tamní květeny
V minulosti vytvářela rozsáhlé porosty například na loukách nad Suchým Dolem, v posledních desetiletích však její populace, zejména v nižších polohách, výrazně ustupují. Jednou z hlavních příčin úbytku je dlouhodobý okus zvěří. Opakované poškozování rostlin omezuje jejich růst, snižuje schopnost kvést a vytvářet semena, a tím brání přirozené obnově populací. Proto jsme v letošním roce přistoupili k individuální ochraně jednotlivých rostlin pomocí ochranných klícek nebo menších oplocenek. Díky tomu mohou sasanky zesílit, vykvést a vytvořit dostatek semen pro další generace.
Ochrana tím však nekončí. Dalším krokem bude vytváření drobných ploch s obnaženou půdou, na nichž se mohou lépe uchytit mladé semenáčky a vyrůst nové rostliny. Právě nedostatek vhodných míst pro klíčení je jedním z faktorů, které omezují přirozené šíření mnoha vzácných druhů.
Stejným způsobem Správa KRNAP podporuje i další ohrožené druhy krkonošské přírody, například vstavač mužský (Orchis mascula) nebo prhu arniku (Arnica montana). Cílem těchto opatření je zachovat rozmanitost krkonošské flóry a pomoci druhům, které by bez aktivní péče z naší krajiny postupně mizely.
Péče je zajištěna díky projektům pro podporu hospodaření na krkonošských loukách, především díky projektu OPŽP: Management sekundárního bezlesí Krkonošského národního parku, parku (CZ.05.01.06/01/22_029/0002269).
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