https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/sasanky-v-kleci.v-krkonosich-chrani-jednu-z-nejvzacnejsich-a-nejohrozenejsich-rostlin-tamni-kveteny
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Sasanky v kleci. V krkonoších chrání jednu z nejvzácnějších a nejohroženějších rostlin tamní květeny

26.6.2026 05:03 | PRAHA (Ekolist.cz) | Radek Drahný
Foto | Kamila Antošová / Správa KRNAP
Návštěvníci Rýchor nebo Dvoraček si mohou podél turistických cest všimnout ochranných klícek a menších oplocenek. Nejde o náhodné prvky v krajině, ale o cílená opatření na ochranu sasanky narcisokvěté (Anemone narcissiflora), jedné z nejvzácnějších a nejohroženějších rostlin krkonošské květeny.
 
Sasanka narcisokvětá je horský druh s převážně arkticko-alpínským rozšířením. V České republice se vyskytuje jen na několika málo lokalitách, přičemž Krkonoše představují jedno z jejích nejvýznamnějších zbývajících útočišť v české přírodě. Roste především v otevřených stanovištích subalpínského stupně a ledovcových karech. Jen výjimečně sestupuje do nižších nadmořských výšek do tzv. druhotného bezlesí. V době květu je nepřehlédnutelná díky svým nápadným bílým květům uspořádaným do okolíku, které připomínají květy narcisů a daly rostlině její české jméno.

V minulosti vytvářela rozsáhlé porosty například na loukách nad Suchým Dolem, v posledních desetiletích však její populace, zejména v nižších polohách, výrazně ustupují. Jednou z hlavních příčin úbytku je dlouhodobý okus zvěří. Opakované poškozování rostlin omezuje jejich růst, snižuje schopnost kvést a vytvářet semena, a tím brání přirozené obnově populací. Proto jsme v letošním roce přistoupili k individuální ochraně jednotlivých rostlin pomocí ochranných klícek nebo menších oplocenek. Díky tomu mohou sasanky zesílit, vykvést a vytvořit dostatek semen pro další generace.

Ochrana tím však nekončí. Dalším krokem bude vytváření drobných ploch s obnaženou půdou, na nichž se mohou lépe uchytit mladé semenáčky a vyrůst nové rostliny. Právě nedostatek vhodných míst pro klíčení je jedním z faktorů, které omezují přirozené šíření mnoha vzácných druhů.

Stejným způsobem Správa KRNAP podporuje i další ohrožené druhy krkonošské přírody, například vstavač mužský (Orchis mascula) nebo prhu arniku (Arnica montana). Cílem těchto opatření je zachovat rozmanitost krkonošské flóry a pomoci druhům, které by bez aktivní péče z naší krajiny postupně mizely.

Péče je zajištěna díky projektům pro podporu hospodaření na krkonošských loukách, především díky projektu OPŽP: Management sekundárního bezlesí Krkonošského národního parku, parku (CZ.05.01.06/01/22_029/0002269).

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foto - Drahný Radek
Radek Drahný
Autor je tiskový mluvčí Správy KRNAP.
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